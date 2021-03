BTS Akan Donasikan Pakaian di Video Klip Life Goes On pada Pekan Amal Grammy

Pakaian di video klip Life Goes On. Baju ini akan didonasikan BTS dalam pekan amal Grammy/ANTARA-Charitybuzz

TEMPO.CO, Jakarta - BTS mendonasikan baju yang dikenakan tujuh anggotanya dalam video klip "Life Goes On" di pekan amal Grammy. Melansir Soompi pada Selasa 9 Maret 2021, nantinya baju- baju itu akan dilelang dalam kegiatan Amal Grammy dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai Museum Grammy dan juga digunakan untuk mengembangkan musik sebagai edukasi.

Pelelangan itu berlangsung mulai 8 Maret hingga 23 Maret 2021 dan diadakan bekerjasama dengan Charitybuzz. BTS mendonasikan tujuh baju yang digunakan dalam Video Klip "Life Goes On" yang dirilis pada November tahun lalu.

Selain BTS, musisi lainnya yang pernah mendonasikan barangnya untuk pekan amal Grammy di antaranya Taylor Swift, Post Malone, Ariana Grande, Black Pumas, Billie Eilish, H.E.R., hingga Phoebe Bridgers.

Pada 2020, BTS juga ikut mendonasikan mikrofon yang telah ditandatangani oleh Jungkook, V, Jimin, RM, Suga, Seok Jin, dan J-Hope itu.

Mikrofon itu berhasil dilelang dengan harga AS 83.200 Dolar AS, dan juga mengambil peran dalam Video Klip "Dynamite" yang menghasilkan 162.500 Dolar AS untuk MusiCares pada Januari tahun ini. Lagu "Dynamite" milik BTS pun digadang-gadang akan memenangi Penghargaan Grammy tahun ini karena telah dinominasikan dalam kategori "Best Pop Duo/Group Performance". BTS pun direncanakan tampil dalam gelaran Grammy Award ke-63 pada 14 Maret mendatang.