Irene Kharisma Sukandar Menang, Pembela Dewa Kipas Beri Selamat dan Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - WGM Irene Kharisma Sukandar berhasil mengalahkan Dadang Subur atau Dewa Kipas dalam pertandingan catur persahabatan yang digelar Deddy Corbuzier secara langsung pada Senin sore, 22 Maret 2021. Menang dari Dewa Kipas dalam 3 babak, Irene berterima kasih kepada seluruh pendukungnya.

"Sungguh perjalanan roller-coaster dari peristiwa dan emosi dalam seminggu terakhir, senang semuanya baik-baik saja pada akhirnya. Terima kasih untuk semua yang sedari awal percaya dan mendukung saya. Mari kita lanjutkan mendukung olahraga catur di Indonesia!," tulis Irene di Instagramnya pada Senin, 22 Maret 2021.

Namun sejak surat terbukanya kepada Deddy Corbuzier muncul, banyak netizen pembela Dewa Kipas yang menghujatnya. Kini dengan kemenangan telaknya dalam pertandingan yang disiarkan secara langsung di YouTube hingga disaksikan lebih dari 12 juta orang, Irene justru mendapat selamat dan permintaan maaf dari para pembela Dewa Kipas yang sempat meremehkannya.

Dwi tarung catur Irene Kharisma Sukandar vs Dewa Kipas, Senin, 22 Maret 2021. (youtube/@DeddyCorbuzier)

"Mbak Irene. Maafin aku ya," tulis @riifqimaulana. "Selamat kak Irene, sebagai appreciate komentar gw yang kemarin ngehujat kak Irene udah saya hapus. Semangat terus kak ke depannya, congrats," tulis @ytrewq00111. "Maaflah kalau udah ikutan nge-hate. Soalnya ngelihat kemarin kayak songong, cuma kalau songong emang pro si ya wajar, the best si ini cewe, cara ngomongnya berkualitas," kata @putra.ryh.

Kolom komentar Instagram Irene yang semula berisi banyak kalimt negatif, kini dibanjiri rasa kagum netizen kepada perempuan yang tahun ini berusia 29 tahun. "Mantap Kak Irene. Bukan pemain kaleng-kaleng. Yang punya akurasi 95 % bisa dibikin enggak berkutik 3 sesi," tulis @titus_suhandi. "Kakakku sudah membuat nama catur Indonesia bersih kembali.. thaks kak," tulis @agusradiansiahaan. "Terima kasih mbak Irene untuk berani bersuara dengan hati nurani yang jujur disaat semua orang memuja muji kebohongan," tulis @dragom91.

Keberpihakan netizen sebelumnya kepada Dadang Subur atau Dewa Kipas karena merasa simpati dan menganggap Irene arogan lantaran dianggap merendahkannya. Di video yang diunggah Deddy pada Kamis, 18 Maret 2021 dan kemudian dihapusnya, Dewa Kipas menyatakan sakit hati dengan pernyataan Irene.

Atas kemenangannya, Irene Kharisma Sukandar mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp 200 juta sedangkan Dadang Subur mendapatkan Rp 100 juta. Di akhir pertandingannya, Irene juga berharap supaya netizen tidak menghujat siapapun karena semuanya telah selesai di pertandingan kemarin.

MARVELA