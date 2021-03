Grammy Awards 2021: BTS Dynamite Tergeser Rain on Me Ariana Grande - Lady Gaga

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande dan Lady Gaga meraih penghargaan kategori Best Pop Duo/Group Performance Grammy Awards 2021. Duet Ariana Grande dan Lady Gaga dalam lagu Rain on Me ini mengalahkan tembang Dynamite dari BTS.

Selain Ariana Grande - Lady Gaga dan BTS, ada pula Taylor Swift bersama Bon Iver dalam lagu Exile; J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy dalam lagu One Day; dan Justin Bieber bersama Quavo dalam lagu Intentions yang masuk kategori Best Pop Duo/Group Performance Grammy Awards 2021. Pengumuman pemenang Grammy Awards ini berlangsung pada Minggu malam, 14 Maret 2021.

Penyanyi Lady Gaga dan Ariana Grande tampil dalam acara MTV VMAs 2020 pada 30 Agustus 2020. Lady Gaga berhasil meraih Song of the Year di MTV Video Music Awards 2020 untuk lagu berjudul " Rain on Me". VIACOM/Handout via REUTERS

BTS pernah masuk nominasi kategori Best Recording Package untuk album Love Yourself: Tear pada Grammy Awards 2019. Mereka juga tampil dalam acara megah itu sebagai pembawa acara. Tahun berikutnya, BTS bersama Lil Nas X tampil membawakan Old Town Road.

Pada Grammy Awards 2021, BTS kembali mengisi acara tanpa berkolaborasi dengan musikus lain. BTS juga menjadi satu-satunya musikus yang tampil dari wilayah Asia.