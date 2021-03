BTS, Taylor Swift, Hingga Dua Lipa Akan Tampil di Panggung Grammy Awards 2021

Anggota boy band K-pop BTS berpose untuk foto selama konferensi pers mempromosikan album baru mereka "BE (Deluxe Edition)" di Seoul, Korea Selatan, 20 November 2020. REUTERS/Heo Ran

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea Selatan BTS akan tampil di panggung Grammy Awards mendatang. Dilansir Soompi, Senin Recording Academy mengumumkan daftar penampil untuk Grammy Awards 2021 dan BTS menjadi salah satunya.

BTS akan bergabung dengan pemain Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Bad Bunny, Harry Styles, Cardi B, Post Malone, John Mayer, Doja Cat, Miranda Lambert, Chris Martin, Lil Baby, Roddy Ricch, Black Pumas, DaBaby, Brandi Carlile, dan lainnya.

BTS sebelumnya tampil di Grammy Awards 2020 sebagai bagian dari kolaborasi dengan Lil Nas X. Penampilannya tahun ini menjadi penanda pertama kalinya mereka tampil sendirian dengan membawakan salah satu lagunya.

BTS juga dinominasikan untuk Grammy Award 2021 untuk kategori Best Pop Dua/Group Performance lewat "Dynamite". Pada 2019, album "Love Yourself: Tear" juga masuk nominasi untuk kategori Best Recording Package namun penghargaan tersebut ditujukan untuk pengarah albumnya bukan sang artis.

Sementara itu, Billboard secara resmi mengumumkan bahwa BTS masuk dalam daftar panjang mereka sebagai The Greatest Pop Star of Every Year atau Bintang Pop Terbesar Setiap Tahun. Pekan ini, Billboard juga menyebut BTS sebagai Bintang Pop Terbesar 2020, melanjutkan tradisi menunjuk bintang pop yang paling bersinar setiap tahunnya.

BTS bergabung dengan daftar penyanyi legendaris yang dimulai sejak tahun 1981 dan termasuk Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, Nirvana, Backstreet Boys, Britney Spears, Kanye West, Eminem, Beyoncé, Justin Timberlake, Rihanna, Lady Gaga, Adele, Taylor Swift, Justin Bieber, Ed Sheeran, Drake, dan Ariana Grande.