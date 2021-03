Pernyataan Resmi KBS Hapus Jejak Ji Soo Usai Akui Sebagai Pelaku Bullying

TEMPO.CO, Jakarta - Usai pengakuan Ji Soo bahwa dia adalah pelaku bullying dan kekerasan seksual saat duduk di bangku SMP, stasiun televisi KBS membagikan pernyataan resmi mereka. Stasiun yang memproduseri drama Korea River Where the Moon Rises mengkonfirmasi telah menghapus jejak Ji Soo di drama itu.

"Pertama-tama, kami meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemirsa karena kontroversi kekerasan sekolah dari aktor Ji Soo yang membintangi drama Senin-Selasa KBS River Where the Moon Rises," tulis manajemen KBS pada bagian awal pernyataan resmi mereka, seperti dikutip dari Soompi, Jumat, 5 Maret 2021.

KBS mengklaim telah menghubungi para korban Ji Soo saat SMP itu. Mereka menyampaikan permohonan maaf.

Keputusan berikutnya adalah, tidak akan menayangkan episode 7 dan 8 yang menampilkan Ji Soo, dan menghapus jejaknya di drama tersebut. "Mulai dari episode 9, footage akan diganti dengan footage baru yang dibintangi oleh aktor berbeda menggantikannya," tulis mereka.

Jisoo.

KBS mengaku tengah mempertimbangkan untuk membatalkan penayangan River Where the Moon Rises dengan mempertimbangkan parahnya situasi itu. "Namun, jika kami membatalkan semua siaran yang akan datang, ada kekhawatiran akan menyebabkan kekecewaan bagi pemirsa yang menyuka drama itu karena dibuat tidak selesai," tulis manajemen KBS lebih lanjut.

Selain itu, KBS harus menghitung kerugian yang akan ditimbulkan kepada banyak orang yang telah memberikan kontribusi positif termasuk kru produksi, aktor, dan perusahaan produksi. "Kami meminta pengertian yang baik dari pemirsa dan untuk yang menunggu penayangan River Where the Moon Rises." Pengganti Ji Soo adalah aktor Na In Woo yang sebelumnya mencuri perhatian di Mr. Queen.

Tindakan bullying Ji Soo ini pertama kali diungkap korban pada 2 Maret 2021. Ia mengaku mendapatkan kekerasan dari Ji Soo. Dua hari kemudian, sahabat Nam Joo Hyuk itu mengakui perbuatan di masa lalunya dan meminta maaf kepada korban di akun Instagramnya.

Usai pengakuan Ji Soo, terungkap kekerasan seksual yang tak bisa dimaafkan netizen. Ji Soo mengajak teman laki-laki masturbasi di depan murid perempuan.