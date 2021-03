Usai Akui Jadi Pelaku Bullying, Karier Keaktoran Ji Soo Tamat

TEMPO.CO, Jakarta - Karier Ji Soo di industri hiburan Korea Selatan tamat setelah ia mengakui sebagai pelaku bullying saat masih SMP. Perannya di drama Korea yang sedang berjalan, River Where the Moon Rises langsung dihilangkan. Direksi KBS disebut tengah mencari sosok pengganti Ji Soo yang menjadi peran utama drama itu bersama Kim So Hyun.

"Proses syuting River Where the Moon Rises dibatalkan hari ini dan direncanakan digelar pada 5 Maret 2021. Pembatalan syuting itu setelah surat permintaan maaf Ji Soo menyusul tuduhan melakukan bullying saat SMP," demikian dikutip dari Korea Boo yang mengutip laporan eksklusif dari YTN, Kamis, 4 Maret 2021.

Mereka tengah mempertimbangkan mengganti peran Ji Soo yang sudah menyelesaikan 18 episode dari 20 episode yang direncanakan. Apalagi, dilaporkan lebih dari 5.500 netizen menandatangani petisi agar Ji Soo dihilangkan dari drama itu menyusul skandal bullying itu.

Baca juga: Akui Jadi Pelaku Bullying di Sekolah Menengah, Ji Soo Tulis Permintaan Maaf

Bahkan, KBS bukan sekadar mencari sosok pengganti Ji Soo dalam drakor yang untuk pertama kalinya menempatkannya sebagai pemeran utama. Mereka juga menghapus jejak Ji Soo yang kemungkinan akan diikuti produser drama lain.

Dengan kata lain, karier keaktoran Ji Soo tamat seiring kabar memalukan ini. Sudah banyak yang paham di industri hiburan Korea, jika ada artis tersandung masalah hukum, besar kemungkinan karier keartisannya tamat.

Jisoo. instagram.com/actor_jisoo

Di Twitter, nama sahabat Nam Joo Hyuk ini menjadi trending topic. Lebih dari 233 ribu cuitan pengguna Twitter menggunakan kata kunci Jisoo. Mereka mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan setelah mengetahui pria yang selama ini kerap kebagian peran sebagai sadboy ini juga melakukan pelecehan seksual.

Baca juga: 4 Fakta Ji Soo yang Akui Jadi Pelaku Bullying di Sekolah

"Penyerangan seksual. Buat yang masih belain Jisoo, gua mohon stop, berhenti. Tindakan yang dulu dia lakuin di luar batas wajar, gila. 1. Merekam video dia yang lagi lecehun cewek SMP (di bawah umur) di kamar mandi sekolah. 2. Videonya disebar. 3. Maksa murid-murid cowok masturbasi. Sakit," cuit @terkebo setelah membaca laporan pengakuan korban.

"Dahlah campur aduk perasaan gue, tapi Ji Soo jahat banget, masih gak percaya gue. Ga nyangka banget bakal sekeji itu, gue yang baca ceritanya aja langsung tremor gitu, ngeri, apalagi korbannya," cuit @Anjali_inti.

Pada Kamis pagi, 4 Maret 2021, di akun Instagramnya, Ji Soo mengakui telah menjadi pelaku bullying. Ia tidak membantah dan menulis surat permintaan maaf terkait isu yang beredar mengenai dirinya yang menjadi pelaku bullying di sekolah. Surat tersebut ditulis langsung olehnya di selembar kertas kemudian diunggah di akun Instagramnya pada Kamis, 4 Maret 2021.

KOREABOO| NAVER