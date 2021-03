Akui Jadi Pelaku Bullying di Sekolah Menengah, Ji Soo Tulis Permintaan Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Ji Soo tidak membantah dan menulis surat permintaan maaf terkait isu yang beredar mengenai dirinya yang menjadi pelaku bullying di sekolah. Surat tersebut ditulis langsung olehnya di selembar kertas kemudian diunggah di akun Instagramnya pada Kamis, 4 Maret 2021.

"Saya dengan tulus meminta maaf kepada orang-orang yang menderita karena saya. Tidak ada alasan untuk kesalahan masa lalu saya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dimaafkan," tulisnya di awal surat tersebut dikutip dari Soompi.

Pria 27 tahun ini mengaku sejak memulai kariernya menjadi aktor, ia menutupi masa lalunya. Ji Soo menyesal atas segala perbuatan tidak menyenangkannya yang dilakukan di masa lalu. "Selalu ada bagian dari diri saya yang merasa bersalah tentang masa lalu, dan penyesalan saya, yang datang terlambat bagi saya untuk membalikkan keadaan, selalu membuat saya sangat cemas. Saya selalu merasa dihancurkan oleh masa lalu saya yang kelam," tulisnya.

Baca juga: Ji Soo Disebut Pelaku Bullying Saat Sekolah, Agensi Beri Tanggapan

Secara khusus, sahabat Nam Joo Hyuk ini meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti di masa lalu. "Saya ingin mengungkapkan penebusan mendalam saya kepada orang-orang yang pasti sudah lama menderita sambil menonton saya melakukan pekerjaan saya sebagai aktor, dan saya akan merenungkan dan menyesali masa lalu saya, yang tidak akan pernah bisa terhapus, selama sisa hidupku," tulisnya.

Jisoo. instagram.com/actor_jisoo

Ji Soo saat ini sedang dalam proses syuting drama River Where the Moon Rises dan menjadi salah satu pemeran utamanya ini mengaku bersalah dengan skandal bullying yang menjeratnya ini. "Saya tersiksa dan merasa bersalah atas fakta bahwa saya telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada jaringan, produser, aktor, dan semua staf yang diam-diam bekerja keras di lokasi drama River Where the Moon Rises," tulisnya.

Ia berharap drama KBS tersebut tidak mengalami dampak yang merugikan atas kasusnya ini. "Dengan berlutut, saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah disakiti oleh saya," tulisnya di akhir surat.

Baca juga: Member Fanatics Alami Pelecehan Seksual oleh Staf Kamerawan

Selasa, 2 Maret 2021, seorang pengguna forum online yang mengaku sebagai teman satu sekolahnya menuduh Ji Soo sebagai pelaku kekerasan di sekolah. Ia mengklaim aktor dan teman-temannya memaksa teman sekelasnya untuk membelikan mereka rokok dan melemparkan makanan ke siswa lain saat makan siang dan tertawa. dua orang lagi menyampaikan pengalaman mereka. Satu orang menyatakan bahwa Ji Soo telah memukul mereka terus-menerus, dan orang lainnya menyatakan bahwa Ji Soo telah melecehkan mereka secara verbal.

Sumber lain menuliskan, Ji Soo bersama teman-temannya juga melakukan pelecehan seksual. Ia pernah mengumpulkan teman-temannya dan bertindak tak pantas di wajah murid-murid perempuan.

Agensinya, Keyeast juga sedang dalam proses penyelidikan terkait kabar bullying yang dituduhkan kepada Ji Soo. Keyeast akan menerima laporan melalui email. Mereka berjanji untuk segera menyelesaikan masalah ini sesuai dengan fakta yang ada dan meminta supaya netizen berhati-hati menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

MARVELA | SOOMPI