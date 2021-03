Kru Film River Where the Moon Rises Ungkap Watak Asli Ji Soo di Lokasi Syuting

TEMPO.CO, Jakarta - Perilaku asli Ji Soo mulai diungkap orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya, sejak mengakui sebagai pelaku bullying dan kekerasan seksual saat SMP. Kali ini, perangai kasar Ji Soo diungkap oleh kru produksi River Where the Moon Rises, yang saat ini masih berjalan. "Dia ba*ingan," tulis kru produksi film itu menyebut Ji Soo, seperti dikutip dari Allkpop pada Jumat, 5 Maret 2021.

Pada 3 Maret, sebuah komunitas membuat unggahan yang membahas perilaku Ji Soo setelah terkuak sebagai pelaku bullying dan melakukan kekerasan seksual kepada teman-teman perempuan di sekolahnya saat SMP. Mereka membenarkan sikap sahabat Nam Joo Hyuk itu memang kasar dan arogan.

Saat itulah, netizen yang mengaku sebagai kru film itu menjelaskan watak asli mantan atlet judo tersebut. "Dari bekerja dengan Ji Soo di lokasi syuting selama tiga bulan, memang benar bahwa dia itu ba*ingan. Dia tidak menyapa siapa pun ketika melihat orang lain. Dia merokok, meludah, dan membuang puntungnya ke mana aja dia mau," tulis kru film itu.

Jisoo. instagram.com/actor_jisoo

Lebih lanjut kru film itu menjelaskan bagaimana Ji Soo memperlakukan manajernya. "Dia memperlakukan manajernya seperti pelayan pribadinya. Dia berkata, 'Bawakan aku rokok, bawakan aku air' dan caranya memperlakukannya amat buruk. Dia bukan manusia yang baik. "

Netizen itu menuturkan, perilaku kasar dan tidak memanusiakan manusia lain itu tidak ia tampakkan di depan sutradara. "Ji Soo tidak bisa mengatakan apa-apa di depan sutradara ... Orang seperti dia seharusnya tidak boleh menjadi figur publik. Perlu diingat bahwa semua yang kamu lihat dalam drama itu 100 persen palsu," ujarnya.

Di drama Korea River Where the Moon Rises dengan tema sejarah ini, Ji Soo berperan sebagai On Dal, yang memiliki karakter pecinta damai, berhati tulus yang bertentangan dengan prinsip hidupnya untuk selalu melindungi Putri Pyeonggang, yang diperankan Kim So Hyun.

Pada 2 Maret 2021, Ji Soo dituduh sebagai pelaku bullying selama di SMP. Unggahan seorang netizen yang mengaku sebagai korban itu menguak watak kasar lainnya yang tidak bisa dimaafkan. Ia melakukan kekerasan seksual terhadap murid-murid perempuan dan memaksa teman-teman pria melakukan masturbasi di depan mereka.

Kemarin, Ji Soo mengakui perbuatannya dan mengunggah foto sebuah surat yang ditulis tangannya untuk mengakui semua tuduhan dan meminta maaf kepada semua orang yang telah disakiti olehnya. Sejak itu, peran Ji Soo telah dihapus dari drama KBS2, River Where the Moon Rises, yang mulai ditayangkan bulan lalu. Aksi menghapus video yang memperlihatkan kemunculan Ji Soo juga diikuti produser drama-drama lainnya.