Rain Kolaborasi Bareng Jackson GOT7, Chungha Dalam Mini Album Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, Rain, merilis mini album bertajuk PIECES, dengan menampilkan sejumlah kolaborasi bersama penyanyi populer lain seperti Jackson Wang dari GOT7 dan solois wanita Chung Ha. Dikutip dari Koreaboo, Jumat 5 Maret 2021.

Album tersebut akan menjadi proyek solo pertama Rain dalam lebih dari tiga tahun, sejak dia merilis album My Life pada Desember 2017. Rain memulai debutnya pada 1998 dengan album Fanclub. Dia mulai dikenal secara global pada awal 2000-an. Rain telah merilis beberapa hit, termasuk mini-album It's Raining, yang terjual lebih dari satu juta kopi di Asia.

Mini album ini menampilkan lima lagu termasuk lagunya "Aurora" dan empat kolaborasi dengan artis lain. Kolaborasi pertama adalah "MAGNETIC" yang menampilkan Jackson GOT7. Jackson sebelumnya telah memberikan hint bahwa ia tengah melakukan kolaborasi yang akan dirilis pada bulan ini.

Label Jackson TEAM WANG baru-baru ini bekerja sama dengan label Rain yaitu Sublime Artist Agency. Jackson juga berperan sebagai salah satu penulis dan produser untuk lagu ini.

Mini album ini juga mencakup kolaborasi yang telah ditunggu-tunggu bersama Chung Ha lewat lagu bertajuk “WHY DON’T WE”. Rain telah lama menggoda penggemar di TikTok hanya dengan menampilkan sedikit bagian chorus dari lagu ini.

Kolaborasi ketiga adalah "Come Over" yang menampilkan Keta, TAG, dan WON, tiga dari tujuh anggota grup laki-laki RAINCOMPANY yang akan datang, Ciipher. Grup ini akan memulai debut mereka pada 15 Maret. Kolaborasi terakhir yang termasuk dalam "PIECES" adalah "Switch to Me" dengan J.Y. Park, yang juga menulis lagu tersebut. Keduanya telah mempromosikan lagu ini sejak tahun lalu.

Mini album ini memiliki variasi tempo yang menampilkan rentang dari Rain sebagai solois legendaris di dunia hiburan Korea Selatan. Judul "PIECES" sengaja dimaksudkan untuk melambangkan bahwa setiap karya unik yang berbeda datang bersama-sama seperti teka-teki untuk membentuk artis musik yang dikenal sebagai Rain.