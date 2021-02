Pesan Cinta Emil Dardak untuk Arumi Bachsin Si Teman Hidup Seperjuangan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menuliskan pesan untuk istrinya, Arumi Bachsin yang berulang tahun ke-27 pada Jumat, 19 Februari 2021. Mantan orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek itu mengunggah foto istrinya, yang terlihat amat jelita di foto itu, pada akun Instagramnya, Sabtu, 20 Februari 2021.

"Selamat Ulang Tahun untuk teman hidup seperjuangan, sumber kebahagiaan, ibunda terbaik bagi Lakeisha dan Alqeinan, tempat curhat terbaik, penjaga nilai-nilai prinsip hidup kami agar tidak mudah tenggelam dalam pragmatisme dunia. Semoga Allah SWT selalu memberikannya kesehatan dan memberkahi kami untuk bisa terus bersama-sama. I love you!" tulisnya.

Unggahan ini dibalas oleh Arumi. "Aaaw so sweeet. Makasii mas, Amiin YRA love you too!" kata ibu dua anak itu.

Kemarin, Arumi mengunggah video saat mendapat kejutan dari suami dan para asistennya. "Surprise from my team! Happy birthday to me!

Alhamdulillah sampai hari ini aku dikelilingi orang-orang terkasih yang selalu baik dan mendukung aku," tulisnya.

Arumi Bachsin (Instagram/@emildardak)

Secara khusus, ia berterima kasih dengan kekasihnya, yang memberikan hadiah spesial di hari lahirnya itu. "Terimakasih suamiku tercinta yang udah kasih sesuatu yang aku pengen bangetttt. Love you all," tulisnya.

Di video itu, terlihat ekspresi kaget Arumi Bachsin yang tengah bercengkerama dengan Emil Dardak di ruang keluarga, saat para asistennya memberikan kejutan. Selanjutnya ia berjoget mengikuti tabuhan panci dan lagu Happy Birthday.

"Sudah kuenya enggak sampai setengah, tepuknya pakai panci, masya Allah, tapi terima kasih ya guys, alhamdulillah," ujarnya. Ia terkejut mendapatkan hadiah dari Emil yang dititipkan kepada para asistennya.

"Aku beli buat suamiku dulu karena harganya enggak murah, ternyata sudah dibelikan, terima kasih ya sayang," kata Arumi. Kemungkinan, kado itu berupa jam tangan, lantaran pada 18 Februari 2021, Arumi memberikan kado yang sama untuk putra mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak itu.

Emil Dardak dan Arumi Bachsin menikah pada 30 Agustus 2013. Saat itu, usia Arumi baru 19 tahun. Pada 13 April 2014, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan dan diberi nama Lakeisha Ariestia Dardak. Pada 18 November 2015, Arumi melahirkan anak kedua yang diberikan nama Alqeinan Mahsyirputro Dardak.