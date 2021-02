Resmi Bercerai, Rachel Vennya dan Niko Al Hakim Jadi Teman Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Rachel Vennya mulai buka suara terkait keretakan rumah tangganya dengan Niko Al Hakim. Ia melihat banyak sekali yang bertanya kepadanya soal perkembangan proses perceraiannya dengan Niko sehingga Rachel akhirnya memutuskan untuk berbicara.

"Hallo teman-teman, dari kemarin aku berpikir, apa perlu ya aku ngomong? Karena aku ngerasa, ya siapa aku juga? Tapi semakin lama aku merasakan kepedulian, dan kasih sayang teman-teman terhadap keluarga kami terutama kalian yang ngikutin perjalanan kami dari tahun 2014," tulis Rachel di Instagram Story pada Selasa, 16 Februari 2021.

Ibu dua anak ini mengaku sudah resmi bercerai dengan Niko Al Hakim. Namun ia pastikan bahwa kedua anak mereka akan tetap mendapatkan kasih sayang yang sama dari mereka berdua meski sudah tidak lagi menjadi suami istri. Rachel berharap para pengikutnya bisa mengerti akan keputusan ini.

Rachel Vennya mengunggah foto lamanya saat merayakan ulang tahun pernikahan dengan Niko Al Hakim. Foto/Instagram

"Dengan berat hati aku dan mas Niko berpisah sudah bukan suami istri lagi tetapi cinta yang kita kasih untuk anak-anak nggak akan berkurang dan semua perhatian masih dan selalu untuk anak-anak kok. Aku tau ini adalah keputusan yang mengecewakan, but life must goes on, kalau aku dan mas Niko bisa move on, aku berharap kalian juga," tulisnya.

Baik Rachel Vennya dan Niko sepakat untuk menjadi teman baik yang bisa bekerja sama untuk merawat dan mendidik kedua anak mereka. "Aku dan mas Niko sekarang cuma beda status aja dari suami istri jadi teman baik yang sama-sama akan mengasuh abang dan adik dengan kasih yang tak terhingga (kalian nggak perlu khawatir, we'll figure itu out!)," tulisnya.

Baca: Dukungan Besar Netizen setelah Rachel Vennya Layangkan Gugatan Cerai

Rachel juga menanggapi soal pendapat netizen yang menganggap foto-foto yang ada di media sosial adalah palsu dan tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. "Kalian nggak perlu harus percaya apapun yang ada di sosmed, tapi kalian cuma perlu serap energi baiknya, karena setiap postingan seseorang pasti itu bukan cuma best moment, tapi ada harapan kalau foto tersebut akan jadi kenangan indah nantinya," tulisnya.

Rachel Vennya menggugat cerai Niko Al Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rachel mendaftarkan gugatan perceraiannya ini pada Rabu, 20 Januari 2021 dengan nomor perkara 381/Pdt.G/2021/PAJS. Sidang pertama dilaksanakan kemarin, Selasa, 2 Februari 2021 dengan agenda mediasi, namun hanya Niko yang hadir. Rachel datang di persidangan kedua pada Selasa, 9 Februari 2021.

MARVELA