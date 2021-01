Ini Daftar Lagu yang Digunakan di Hari Inagurasi Joe Biden dan Kamala Harris

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Inagurasi pada 20 Januari mendatang, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden dan Kamala Harris membocorkan daftar lagu yang akan diputar di selebrasi pelantikannya itu.

Sederet lagu seperti "Find Your Way Back" dari Beyonce, "Levitating" dari Dua Lipa, serta lagu klasik milik Doobie Brothers "What a Fool Believes" serta lagu hits Led Zeppelin "Fool in the Rain" masuk dalam daftar tersebut. Daftar putar lagu itu sudah ada di SoundCloud, Spotify dan Apple Music.

Berdasarkan cuitan Biden Inaugural Committee, daftar lagu dikurasi oleh DJ D-Nice dan perusahaan musik Issa Rae, Raedio. "Saat transisi kekuasaan yang luar biasa ini terjadi, kami sangat yakin bahwa lagu-lagu pilihan ini terbukti dengan sendirinya," demikian tulis deskripsi daftar putar di Spotify.

Benoni Tagoe, salah satu pendiri Raedio, menggambarkan kekuatan penyembuhan musik dalam sebuah pernyataan kepada Rolling Stone dan Billboard. "Kami tahu bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang, dan setelah setahun menghadapi tantangan dan perpecahan nasional, kami berharap koleksi ini berfungsi sebagai indikasi awal baru, perubahan positif, dan pengingat bahwa semua jenis musik adalah bahasa yang sama," Kata Tagoe.

Biden dan Harris bukan satu-satunya politisi yang merilis playlist baru-baru ini. Pada bulan November, mantan Presiden Barack Obama membagikan playlist untuk merayakan rilis bukunya "A Promised Land". Daftar tersebut menampilkan beberapa lagu yang berkesan dari pemerintahan saya," kata Obama dalam sebuah cuitan Twitter. Ada lagu "Lose Yourself" dari Eminem hingga lagu The Beatles berjudul "Michelle".