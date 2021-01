Malam Tahun Baru di Rumah Sakit, Ini Harapan Boy William

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter Boy William terpaksa merayakan malam Tahun Baru di rumah sakit. "Last Day of 2020. This is my nightclun for tonight," kata Boy William pada unggahannya di Instagram 31 Desember 2020.

Boy William mengaku sakit selama beberapa hari terakhir, namun saat ini berada dalam kondisi yang baik. "Aku sudah tidak sabar untuk kembali bekerja!" katanya dalam bahasa Inggris.

Menjelang pergantian tahun ini, Boy William berharap agar 2021 menjadi tahun yang berkah untuk semua orang. "Rejeki lancar, bahagia selalu, bisa jalan-jalan lagi, semua investasi kalian naik dan paling penting, sehat," katanya.

Untuk refleksi akhir tahun 2020, Boy William mengaku merasa bersyukur atas segala hal yang diterimanya. "Apapun halangan nya, lawan aja guys! Happy New Year everybody!," kata presenter Indonesian Idol ini.

Belum diketahui apa penyakit yang diderita Boy William. Namun sempat beredar kabar presenter yang menggantikan Daniel Mananta di kontes bernyanyi tingkat nasional itu terinfeksi COVID-19. Pasalnya, masa pemulihan dua pekan terdengar seperti masa inkubasi COVID-19.

Selain Boy William, tim Indonesian Idol lain pun sempat sakit dan absen dari ajang mingguan itu pada pertengahan Desember. Juri Indonesian Idol, Maia Estianty, mengaku terinfeksi COVID-19. Ia mengumumkan kondisinya pada 30 Desember 2020.

Juri Indonesian Idol lain, Rossa, pun sempat absen. Pada 18 Desember 2020, ia mengatakan terkena penyakit tifus sehingga harus beristirahat total.