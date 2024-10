Mengenal Henry Cavill, Aktor yang akan Membinangi Film Voltron

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Inggris, Henry Cavill, akan membintangi film aksi Voltron dari Amazon Studios yang awalnya diadaptasi dari beberapa serial anime Jepang oleh Toei Animation. Laporan NME, Jumat, 11 Oktober 2024, dikutip dari Antara, belum ada rincian plot Voltron. Namun, tema utama film tersebut berpusat di sekitar tim penjelajah luar angkasa yang mengemudikan robot super raksasa.

Film Voltron disutradarai oleh, Rawson Marshall Thurber, yang sebelumnya pernah menggarap film aksi Netflix berjudul Red Notice pada 2021 dan Skyscraper tahun 2018. Thurber dikenal dengan sentuhan khasnya dalam adegan aksi yang mendebarkan.

Pada 2024, Cavill membintangi film Argylle yang disutradarai oleh Matthew Vaughan dan The Ministry of Ungentlemanly Warfare karya Guy Ritchie, dikutip dari Britannica.

Tentang Henry Cavill

Perjalanan akting, Henry Cavill, dimulai sejak masa kecil saat ia tampil dalam pentas drama sekolah dengan membawakan karya Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. Ia pernah ikut dalam dokumenter BBC berjudul 40 Minutes yang makin memperkuat minatnya di dunia akting. Pada usia 17 tahun, Cavill, mendapat peran penting sebagai Albert Mondego dalam film The Count of Monte Cristo, yang mengawali jejak kariernya di industri film internasional. Ia menjadi bintang utama dalam film I Capture the Castle pada 2003, yang membuatnya makin dikenal.

Salah satu peran terbesarnya sebagai Superman, yang dimulai pada 2011. Beberapa film lain yang dibintanginya termasuk Man of Steel (2013), Immortals (2011), The Tudors (2007).

Namun, perjalanan Cavill sebagai Superman, tak berlanjut setelah perombakan besar-besaran di DC Universe dan pergantian kepemimpinan oleh James Gunn.

Cavill juga mundur dari perannya dalam serial The Witcher, karena spekulasi akan fokusnya pada peran Superman, tetapi kenyataannya berbalik. James Gunn, menjelaskan bahwa fokus baru DC menceritakan awal mula perjalanan Superman, sehingga karakter tersebut memerlukan aktor yang lebih muda.

Namun, nama Cavill tetap menjadi salah satu aktor paling menonjol di Hollywood, meskipun harus melepaskan peran Superman yang telah membesarkan kariernya.

