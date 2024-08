Jadi Korban KDRT Suami, Cut Intan Nabila Banjir Dukungan Artis dan Netizen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram yang juga mantan atlet anggar, Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, Armor Toreador. Intan mengungkapkan hal ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Melalui keterangan unggahannya, Intan menyebutkan ini bukan kali pertama dirinya menjadi korban KDRT. Ibu tiga anak itu juga membeberkan bahwa suaminya telah beberapa kali terlibat perselingkuhan selama lima tahun pernikahan mereka.

“Selama ini saya bertahan karna anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti,” tulis Intan pada keterangan unggahannya, Selasa.

Unggahan tersebut berisi video rekaman dari kamera pengawas atau CCTV saat memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan Armor Toreador kepada Intan di rumah mereka. Pada awalnya, terlihat perdebatan panas antara Intan dan suaminya.

Suasana yang awalnya hanya diwarnai dengan cekcok mulut, lalu berubah menjadi aksi kekerasan fisik. Tubuh Intan tampak dipukul beberapa kali oleh Armor Toreador, meskipun dirinya sudah berteriak minta ampun. Tak hanya itu, bahkan bayi mereka yang baru lahir bulan lalu terlihat ikut tertendang oleh kaki Armor di atas kasur.

Melihat kekerasan yang dialami Intan, warganet di media sosial pun berbondong-bondong membela dan memberikan dukungan kepada mantan atlet tersebut.





Banjir Dukungan dari Rekan Artis untuk Cut Intan Nabila

Sejumlah artis dan selebgram Indonesia memberikan dukungannya kepada Intan setelah mengetahui aksi kasar Armor Toreador. Bahkan, penyanyi Rey Mbayang dan aktris Shireen Sungkar meminta agar Armor mendapatkan hukuman.

“Astagfirullah, penjarakan! Itu anak perempuan orang,” tulis Rey Mbayang di kolom komentar unggahan Intan.

“Yang kuat yaa intan. Bismillah Allah taala jaga intan dan anak anak. Dan itu laki dapat ganjaran dunia akhirat,” kata Shireen Sungkar.

“Semoga km segera pulih dari rasa sakit dan traumanya ya mba. Bismillah kembali kuat dan bahagia. Semoga pelaku jg dapat ganjaran yg setimpal,” ujar Anissa Aziza mendoakan.

Beberapa rekan Intan di dunia hiburan juga turut bersimpati karena aksi tersebut dilakukan saat ada bayi mereka yang baru berusia satu bulan. Mereka juga memberikan semangat kepada Intan dan memintanya melepaskan sang suami.

“Emosi banget gemeteran astagfirullah itu ada bayi padahal,” ucap Larissa Chou.



“Astaghfirullah ntan. Lepasin ntan! Gak akan bs berubah. Yaaa Allah liat bayi ikutan ketendang rasanya pengen marah bgt aku liatnya,” kata Nina Septiani.

“Innalillahi , intan yang sabar ya.. ya Allah kamu kuat banget nahan semuanya selama ini… ya Allah,” ujar Dinda Hauw memberi semangat.





Netizen Kutuk Perbuatan Armor Toreador

Di media sosial X ramai netizen mengutuk perbuatan Armor kepada Intan. Berikut beberapa ungkapan warganet atas perilaku kasar Armor.

“Biadab banget ya Allah, sampe bayinya kaget karena ke tendang sama ayahnya sendiri pas lg nge kdrt mamahnya. Tolong ya kak jangan sampe temen mu kabur, perbuatan dia harus di pertanggung jawabkan!!” tulis warganet dengan akun X @bis*** di kolom komentar Kevin Almaro yang merupakan teman Armor dan Intan.

“Intan dulu nikah muda loh sm armor. Bela²in jauh dari keluarga di aceh demi ikut armor. Istri cantik, ekonomi baik, anak² ganteng dan cantik. Apalagi sih yg dicari,” ucap @apa***. “Yang kerekam aja udah separah itu, yang ngga kerekam apa lagi????,” tanya @jeje***.

“Bener kata Billie Eilish, ‘u give an ugly man a chance, he thinks he rules the world’,” ujar @Tra***. “Masuk penjara, satuin ama narapidana lain, sebarin aibnya biar dipukulin satu sel,” kata warganet @fun*** kesal.

RADEN PUTRI, ADINDA JASMINE PRASETYO berpartisipasi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO| INSTAGRAM| X

