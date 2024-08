5 Hal tentang Kate Winslet, yang akan Menerima Penghargaan Golden Icon Zurich Film Festival

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kate Winslet akan menerima penghargaan Golden Icon Zurich Film Festival (ZFF) ke-20 yang pada 3 Oktober hingga 13 Oktober 2024. Laporan Deadline, Selasa, 6 Agustus 2024, Winslet akan menerima penghargaan tersebut sebagai penghormatan atas karier filmografinya yang mencakup film-film seperti Titanic hingga Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, The Reader, Sense and Sensibility, dan Avatar: The Way of Water pada 7 Oktober 2024.

Tentang Kate Winslet

1. Peran

Dikutip dari IMDb, Kate Elizabeth Winslet atau dikenal Kate Winslet lahir di Berkshire, Inggris, pada 5 Oktober 1975. Winslet dibesarkan dari keluarga artis. Ia memulai pertunjukannya pada usia sebelas tahun. Ia menari bersama Monster Madu dalam iklan sereal anak-anak. Winslet mengambil peran dalam serial televisi fiksi ilmiah BBC, Dark Season pada 1991. Pada 1992, ia mendapat peran kecil dalam film televisi Anglo-Saxon Attitudes. Debut filmnya pada usia 17 tahun, ketika dia berperan sebagai remaja obsesif di Heavenly Creatures pada 1994.

2. Reputasi

Pada 1995 Winslet muncul dalam film adaptasi novel Jane Austen, Sense and Sensibility. Film ini membawanya menerima British Academy Award dan nominasi Oscar untuk Aktris Pendukung Terbaik. Winslet membintangi Jude pada 1996, yang didasarkan pada novel Jude the Obscure.

Dikutip dari Britannica, Winslet memperkuat reputasinya dengan memerankan Ophelia di Hamlet karya Kenneth Branagh pada 1996. Ketenaran globalnya makin meningkat dengan peran utamanya dalam romansa epik karya James Cameron, Titanic pada 1997. Film tersebut mengantar Kate Winslet mendapat nominasi Golden Globe untuk Aktris Terbaik.

3. Setelah Titanic

Setelah Titanic, Winslet membintangi, Hideous Kinky (1998), Shakespeare in Love (1998), Holy Smoke (1999), Anna and the King (1999), Quills (2000), Iris (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Finding Neverland (2004), Little Children (2006), The Holiday (2006), Flushed Away (2006), dan The Reader (2008), dan Revolutionary Road (2008).

Pada 2011, Winslet berperan di miniseri Home Box Office (HBO), Mildred Pierce. Pada tahun yang sama, ia muncul di film Contagion dan Carnage. Ia memenangkan Golden Globe dan Emmy Award untuk peran utamanya dalam miniseri Mildred Pierce. Setelah itu, ia mengambil peran di Labor Day (2013) dan A Little Chaos (2014). Ia tampil sebagai Jeanine Matthews yang jahat di Divergent (2014) dan sekuelnya, Insurgent (2015).

4. Penghargaan

Pada 2015, ia juga berperan dalam film biografi Steve Jobs. Perannya dianugerahi Golden Globe. Dikutip dari Golden Globes, Winslet juga bermain di Collateral Beauty (2016), The Mountain Between Us (2017), Blackbird (2020), Ammonite (2020), dan Mare of Easttown (2021). Ia memainkan peran pendukung dalam film fiksi ilmiah terlaris Cameron, Avatar: The Way of Water.

Kate Winslet meraih sejumlah penghargaan selama kariernya. Adapun di antaranya, Penghargaan Emmy (2021), Aktris Utama Luar Biasa dalam Golden Globe Award (2016), Aktris Pendukung Terbaik dalam Film Bergerak (2012), Penghargaan Emmy (2011), Aktris dalam Peran Utama Emmy Award (2011), Penghargaan Akademi (2009), Academy Award (2009), Aktris Terbaik dalam Serial Terbatas (2009), Aktris Terbaik Golden Globe Award (2009), Aktris Pendukung Terbaik dalam Film Bergerak Grammy Award (2000), Penghargaan Grammy (1999), dikutip dari Britannica.

5. Golden Icon Zurich Film

Kate Winslet menerima penghargaan Golden Icon Zurich Film Festival (ZFF) ke-20 yang pada 3 Oktober hingga 13 Oktober 2024 Direktur Artistik ZFF Christian Jungen mengatakan, Kate Winslet mendapat penghargaan tersebut karena menjadi ikon sejati perfilman.

“Oleh karena itu, kami sangat senang menyambutnya di tahun peringatan 20 tahun dan menghormatinya dengan Golden Icon Award atas prestasinya. Kami telah beberapa kali mencoba untuk menyambutnya sebagai tamu di ZFF, dan sekarang akhirnya berhasil – hadiah yang luar biasa untuk edisi peringatan kami,” kata Jungen dikutip dari Deadline, Selasa 6 Agustus 2024.

