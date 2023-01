5 Film Berbagai Genre yang Dibintangi Kate Winslet, Selain Titanic

TEMPO.CO, Jakarta - Titanic remastered akan ditayangkan dengan 3D 4K HDR dan frame rate tinggi, dikutip dari Collider. Penayangan film itu akan menyusuri kenangan penggemar Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio. Film Titanic akan dirilis pada 10 Februari 2023.

Mengutip Independent, Kate Winslet aktris Inggris yang terkenal namanya sebagai Rose Dewitt Bukater dalam film Titanic . Ia meraih penghargaan dan masuk dalam beberapa nominasi, termasuk Golden Globes. Winslet juga membintangi beberapa film lainnya dari berbagai genre.

Film yang dibintangi Kate Winslet

1. Sense and Sensibility (1995)

Sense and Sensibility drama yang disutradarai oleh Ang Lee, diadopsi dari novel 1811 karya Jane Austen dengan nama sama. Emma Thompson didapuk sebagai penulis skenario dan berperan sebagai Elinor Dashwood. Sedangkan Kate Winslet berperan sebagai adik perempuan Elinor, Marianne Dashwood.

Film ini menceritakan tentang Tuan Dashwood, bangsawan Inggris yang kaya raya meninggal. Istri dan kedua putrinya mendadak melarat. Akhirnya, putri-putri Tuan Dashwood pun terpaksa menyelematkan finansial melalui pernikahan.

Akting Kate Winslet berhasil menerima British Academy Film Award dalam kategori pemeran pendukung terbaik.

2. Finding Neverland (2004)

Finding Neverland film fantasi biografi yang disutradarai Marc Forster yang ditulis oleh David Magee berdasarkan drama 1998 dengan judul The Man Who Was Peter Pan karya Allan Knee. Film ini mengisahkan persahabatan Sir J.M. Barrie dengan sebuah keluarga yang menginspirasinya untuk menciptakan Peter Pan. P

Di film ini J.M. Barrie diperankan oleh Johnny Depp yang akan beradu peran dengan Kate Winslet sebagai Sylvia Llewelyn Davies.

3. Little Children (2006)

Film drama psikologis romantis Amerika Serikat yang disutradarai Todd Field berdasarkan novel 2004 dengan nama sama. Mengutip IMDb, film ini mengisahkan kehidupan pasangan cinta dari pernikahan terpisah. Di film ini, Kate Winslet berperan sebagai Sarah Pierce. Ia ibu rumah tangga tidak bahagia berselingkuh dengan tetangga yang sudah menikah bernama Brad Adamson (Patrick Wilson).

4. The Reader (2008)

The Reader drama romantis yang disutradarai Stephen Daldry yang ditulis David Hare. Film itu dibintangi Kate Winslet sebagai Hanna Schmitz, Ralph Fiennes sebagai Michael Berg, dan David Kross sebagai Michael Berg muda. Winslet menerima penghargaan untuk perannya, termasuk Academy Award untuk Aktris Terbaik. Film tersebut dinominasikan untuk beberapa penghargaan besar lainnya, termasuk Academy Award untuk Film Terbaik.

Mengutip Telegraph beberapa sejarawan mengkritik film itu karena menjadikan Schmitz objek simpati penonton. Pembuat film juga dianggap melakukan revisionisme Holocaust.

5. Divergent (2014)

Divergent diangkat dari novel 2011 dengan judul yang sama karya Veronica Roth. Kate Winslet berperan sebagai Jeanine Matthews, pemimpin faksi Erudite. Film ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di Chicago dystopian dan pascaapokaliptik.

Di Chicago yang futuristik, para pendiri kota membagi masyarakat menjadi 5 faksi berbeda, yaitu Amity, Abnegation, Candor, Erudite, dan Dauntless. Saat berusia 16 tahun harus memutuskan, tinggal bersama keluarga atau meninggalkan mereka.

