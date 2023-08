Kisah Ronan Keating Pentolan Boyzone yang Sukses Solo Karier

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ronan Keating menggelar konser musik bertajuk ASIA TOUR 2023 pada bulan Agustus di tiga tempat, yakni Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapore. Konsernya di Jakarta akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Penyanyi berusia 46 tahun ini telah memulai debutnya sejak tahun 1994. Simak profilnya berikut ini.

Ronan Keating merupakan musisi sekaligus pembuat lagu asal Irlandia. Lahir pada 3 Maret 1977, Ronan memiliki nama lengkap Ronan Patrick John Keating. Ronan Keating memulai debutnya pada tahun 1994 bersama Keith Duffy, Michael Graham, Shane Lynch, dan Stephen Gately, sebagai vokalis grup Irlandia Boyzone.

Perjalanan karir solonya dimulai pada tahun 1999 dan berhasil melahirkan 9 album. Ronan Keating menjadi sorotan publik saat single lagu When You Say Nothing at All ditampilkan dalam film Notting Hill dan menduduki puncak nomor satu di beberapa negara. Sebagai artis solo, Ronan berhasil menjual lebih dari 20 juta rekaman di seluruh dunia bersama dengan 25 juta rekaman bersama Boyzone. Selain itu, di Australia Ronan juga dikenal sebagai juri di The X Factor.

Selain terjun di dunia musik, Ronan Keating juga aktif dalam pekerjaan amal dan telah menjadi juru kampanye amal untuk Yayasan Marie Keating. Yayasan ini dibangun dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama Perempuan akan kanker payudara. Ronan membangun yayasan ini sebab ibunya yang meninggal karena penyakit tersebut pada tahun 1998.

Pada usia 21 tahun, Keating menikah dengan Yvonne Connolly. Mereka memiliki tiga anak, yakni Jack Keating yang lahir pada 1999, Marie Keating pada 2001, dan Ali Keating yang lahir pada tahun 2005.

Namun, pada tahun 2010 Keating dan Yvonne berpisah akibat perselingkuhan yang dilakukan Ronan dengan produser sekaligus sutradara TV Australia, Storm Uechtritz pada Maret 2012. Setelah tiga tahun bersama, Ronan akhirnya melamar Storm selama liburan di Thailand pada Maret 2015. Mereka menikah di Skotlandia pada 17 Agustus.

Karya-karya Ronan Keating

Ronan Keating pada tahun 1999, saat masih menjadi anggota Boyzone, telah merilis lagu When You Say Nothing At All yang menjadi bagian dari soundtrack film Notting Hill dan ngehits hingga sekarang. Lagu tersebut menduduki puncak tangga lagu Inggris dan meluncurkan karir solonya. Meskipun 4 tahun sebelumnya, yakni 1995 Boyzone sendiri telah merilis album debut mereka Said and Done yang menduduki nomor satu di tangga album Irlandia dan nomor dua di tangga album Inggris. Pencapaian ini diikuti oleh album studio kedua mereka, A Different Beat pada tahun 1996 yang juga mencapai nomor satu di tangga album Irlandia dan nomor dua di tangga album Inggris.

Lalu, pada tahun 2000, Ronan Keating merilis album self-title debutnya, Ronan. Album Ronan ini menghasilkan tiga single Inggris dan Irlandia sepuluh besar lainnya, seperti Life Is A Rollercoaster, The Way You Make Me Feel dan Lovin' Every Day.

Ronan Keating hingga saat ini telah berhasil mengeluarkan 14 album, di antaranya seperti Time of My Life (2016), Twenty Twenty (2020), Fires (2012), Song for My Mother (2009), dan Songs From Home (2021). Dilansir dari discogs.com, Ronan Keating juga merilis lagu yang tengah viral di seluruh dunia seperti When You Say Nothing At All dengan jumlah 397 juta lebih pendengar di Spotify. Kemudian di album yang sama ada Life Is A Rollercoaster dengan pendengar mencapai 78 juta lebih.

