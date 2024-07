10Cm Siap Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan, 10CM (dibaca Sipsenchi) siap menggelar konser tunggalnya di Jakarta menjelang akhir tahun ini. Konser yang merupakan bagian dari tur Asia bertajuk “2024 10cm Asia Tour 10CM Closer to You” akan digelar di Balai Sarbini pada Sabtu, 30 November 2024 mendatang.

Kabar tersebut ia bagikan melalui akun Instagramnya pada Jumat, 29 Juli 2024. "2024 10CM Asia Tour <10CM Closer to You> 2nd Announcement," tulisnya.

10CM atau Kwon Jung Yeol itu mengumumkan bahwa pada bagian kedua tur Asia, ia akan menyambangi Tokyo, Makau, Hong Kong, Jakarta. Bagian pertama sudah dimulai pada pertengahan bulan ini dan telah dilaksanakan di antaranya di Singapura, Kuala Lumpur, dan Manila.

Namun belum ada informasi tambahan mengenai detail harga tiket dan skema tempat duduk penonton untuk konsernya di Jakarta.

10cm Masuk Lineup LaLaLa Festival

10CM juga termasuk dalam lineup musisi yang akan hadir meramaikan LaLaLa Festival. Artinya, ia akan menyambangi Jakarta sebelum jadwal konser tunggalnya. Festival musik yang diadakan selama tiga hari pada 23 hingga 25 Agustus 2024 itu juga diramaikan oleh beberapa musisi global lain seperti Madison Beer, Conan Gray, dan Tyla. Menurut keterangan resmi akun festival itu, 10CM akan dijadwalkan tampil di hari pertama, yaitu 32 Agustus 2024, ditambah beberapa musisi lokal seperti Reality Club, Danilla, dan Ardhito Pramono.

Sekilas Tentang 10CM

10CM memulai debut di industri musik pada tahun 2010 sebagai duo bersama Yoon Cheol Jong dengan single "Americano". Nama 10CM diambil dari perbedaan tinggi sepuluh sentimeter Kwon Jung Yeol dan Yoon Cheol Jong. Keduanya memiliki penampilan khas dengan gitar akustik dan djembe. Mereka juga sempat berkolaborasi dengan idola papan atas dan terlibat dalam pembuatan original soundtrack.

Namun Yoon Cheol Jong memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan 10CM pada Juni 2017. Namun hanya berselang sebulan dia terlibat penyelidikan penyalahgunaan narkoba. Seperti dikutip dari laman Soompi, Yoon Cheol Jeong, dijatuhi hukuman percobaan dua tahun dengan kemungkinan hukuman penjara enam bulan.

Sejak Yoon Cheol Jong keluar, Kwon Jung Yeol tetap melanjutkan kariernya sebagai vokali dengan nama 10CM. Dia pertama kali merilis album solo pada tahun September tahun 2017. Saat ini 10CM bergabung dengan agensi Magic Strawberry Sound. Nama 10CM semakin dikenal lewat beberapa single yang dirilis untuk soundtrack drama Korea seperti "My Eyes" Guardian: The Lonely and Great God, "But It's Destiny" Crash Landing on You, "Where Is Dream" Start-Up, "Drawer" Our Beloved Summer, "For Love'" Our Blues, "Tell Me It's not a Dream" Queen of Tears dan "Spring Snow" Lonely Runner.

