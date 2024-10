Liam Payne Meninggal: Mengenang Perjalanan Kariernya, One Direction dan Penyanyi Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liam Payne meninggal setelah jatuh dari balkon hotel di Buenos Aires, Argentina, Rabu sore, 16 Oktober 2024 waktu setempat. Media lokal mengabarkan, musisi berusia 31 tahun ini ditemukan tewas di teras hotel setelah jatuh dari lantai tiga. Dalam karier bermusiknya ia dikenang sebagai penyanyi Inggris dan mantan anggota One Direction.

Karier Liam Payne

1. Olahraga dan Musik

Sejak usia 6 tahun, Liam, menunjukkan bakat musik, tetapi dia bertekad untuk menjadi pelari Olimpiade. Liam Payne pernah bergabung menjadi anggota Wolverhampton dan Bilston Athletics Klub.

Pada usianya 12 tahun ia menjadi anggota Pink Productions Theatre Company, ia berperan sebagai Tony Manero selama produksi Saturday Night Fever. Saat berusia 14 tahun, Liam, memutuskan untuk fokus bernyanyi, meski dirinya juga tetap mencintai klub sepak bolanya, West Bromwich Albion.

Baca juga: Fans Liam Payne Nyalakan Lilin di Depan Hotel dan Nyanyi Lagu One Direction

2. Merintis Karier Musik

Setelah memilih fokus bermusik, Liam Payne, memutuskan mengikuti audisi untuk acara pencarian bakat The X Factor UK pada 2008. Meskipun melewati babak awal, dia tidak maju ke tahap selanjutnya karena, Simon Cowell, salah satu juri, merasa dia belum siap dan menyarankan, Liam, untuk kembali setelah lebih matang.

Pada 2010, Liam, kembali mengikuti audisi The X Factor untuk kedua kalinya, kali ini usianya 16 tahun. Meskipun, ia gagal sebagai penyanyi solo, Liam, bersama Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, dan Zayn Malik, dibentuk menjadi grup One Direction.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. One Direction

Setelah One Direction debut, boyband ini melejit namanya dalam dunia musik. One Direction meluncurkan lima album studio dan memenangkan lebih dari 200 penghargaan di seluruh dunia. Grup musik ini juga meraih 4 lagu Nomor 1 Inggris, termasuk lagu What Makes You Beautiful, Little Things, One Way Or Another dan Drag Me Down.

4. Karier Solo

Pada 2016, Liam Payne, hengkang dari One Direction dan berkarier solo dengan menandatangani kontrak bersama Capitol Records UK. Dikutip dari Rolling Stone, Liam, merilis single debutnya Strip That Down yang menampilkan Quavo. Single ini menjadi hit di ingga menduduki puncak tangga lagu Amerika Serikat dan mencapai lebih dari 10 juta penjualan di seluruh dunia.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | ISTIQOMATUL HAYATI

Pilihan Editor: Fans Liam Payne Nyalakan Lilin di Depan Hotel dan Nyanyi Lagu One Direction