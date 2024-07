Euforia We The Fest 2024 Day 3: Ada Reality Club, The Adams hingga Joji

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari terakhir We The Fest 2024, panggung-panggung festival akan dihiasi dengan penampilan memukau dari musisi-musisi ternama baik dari dalam maupun luar negeri. Selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Juli 2024, festival musik ini digelar di GBK Sports Complex, Senayan.

Rundown Day 3 We The Fest 2024

Pintu festival akan dibuka pada pukul 16.00 WIB, kemudian rangkaian penampilan dimulai pada pukul 17.00 WIB hingga 00.00 WIB. Jadwal panggung We The Fest Stage untuk hari ketiga akan dibuka dengan penampilan Reality Club pada pukul 17.00 WIB, diikuti oleh The Adams yang akan menghibur pada pukul 18.15 WIB. Selanjutnya, Turnstile akan ikut mengguncang panggung pukul 19.30 WIB, disusul oleh Omar Apollo yang akan tampil pukul 21.00 WIB. Penampilan utama malam itu adalah Joji, yang dijadwalkan tampil pukul 22.40 WIB.

Sementara itu, di panggung This Stage is Bananas, festival ini juga menawarkan rangkaian penampilan menarik. Dimulai dengan penampilan Peach Pit pada pukul 18.30 WIB. Kemudian Teddy Swims akan memanaskan suasana pada pukul 20.15 WIB. Lalu ada Rizky Febian akan berkolaborasi dengan Mahalini dan Gangga tampil pada pukul 21.40 WIB. Menutup malam, Maliq and D'Essentials akan mengambil tampil di panggung pukul 23.30 WIB.

Di Park Stage, yang juga tak kalah seru, Bank akan membuka penampilan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan oleh Jo Soegono pada pukul 18.15 WIB. Ylona Garcia and Haven akan tampil pukul 19.20 WIB, diikuti oleh White Chorus pada pukul 20.25 WIB. Zeke and The Popo juga akan memanaskan suasana pukul 21.35 WIB, sebelum penampilan terakhir dari ALI pukul 22.55 WIB.

Aktivitas Selain Panggung Musik

Selain deretan penampilan spektakuler, We The Fest 2024 juga menawarkan berbagai aktivitas menarik di luar panggung. Pengunjung dapat mengeksplorasi area food and beverage yang menawarkan ragam pilihan kuliner, mulai dari makanan lokal yang lezat hingga hidangan internasional yang menggugah selera. Adapun festival ini juga menyuguhkan instalasi seni yang instagrammable, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berfoto dan menambah koleksi unggahan media sosial mereka.

Tidak kalah penting, We The Fest juga menyediakan area khusus untuk berbelanja merchandise dari para musisi yang tampil serta produk fashion kekinian. Area ini menjadi surga bagi penggemar musik yang ingin membawa pulang kenangan festival melalui berbagai produk eksklusif dan trendi.

We The Fest 2024 adalah tempat saat musik, seni, dan budaya berpadu dalam sebuah perayaan festival yang meriah. Dengan deretan penampilan yang memukau dan aktivitas seru di luar panggung, festival ini menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya. Selamat menikmati hari terakhir We The Fest 2024!

