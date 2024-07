Momen John Cena Bertemu Shah Rukh Khan di Pernikahan Anant Ambani

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pegulat WWE sekaligus aktor John Cena memamerkan fotonya bersama Shah Rukh Khan saat menghadiri pernikahan mewah Anant Ambani dan Radhika Merchant di Mumbai, India pada Jumat, 12 Juli 2024. Pertemuan kedua tokoh legendaris itu langsung mencuri perhatian dan sudah dilihat oleh lebih dari 9,7 juta pengguna Twitter atau X.

John Cena yang baru saja mengumumkan pensiun dari World Wrestling Entertainment atau WWE tahun depan, mengungkapkan kesannya selama menghadiri pernikahan akbar dari anak orang terkaya di India tersebut. "24 jam yang nyata. Sangat berterima kasih kepada keluarga Ambani atas kehangatan dan keramahtamahannya yang tak tertandingi," tulisnya di X pada Sabtu, 13 Juli 2024.

John Cena Kagum dengan Shah Rukh Khan

Lebih lanjut, juara dunia WWE sebanyak 16 kali itu juga membahas mengenai pertemuannya dengan tamu undangan lain, termasuk Shah Rukh Khan. Dalam tulisannya, John Cena mengakui bahwa dia mengagumi aktor India yang terkenal dijuluki sebagai Raja Bollywood itu.

"Sebuah pengalaman yang penuh dengan begitu banyak momen tak terlupakan yang memungkinkan saya terhubung dengan banyak teman baru, termasuk bertemu @iamsrk dan bisa menceritakan secara pribadi dampak positif yang dia berikan dalam hidup saya," tulis John Cena.

Artis yang Datang ke Pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant

John Cena secara khusus datang ke Mumbai untuk menghadiri pesta pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant. John Cena mengenakan pakaian tradisional India dan berpose di depan kamera dengan gerakan tangan khasnya 'You Can't See Me'. Ia masuk dalam daftar tamu undangan bersama para bintang dan pemimpin dunia lainnya. Selain John Cena, Kim Kardashian dan Khloe Kardashian juga hadir.

Shah Rukh Khan datang bersama istrinya, Gauri Khan. Dalam video singkat yang viral, pasangan tersebut tampak mengobrol selama pesta dansa berlangsung. Selain Shah Rukh Khan dan Gauri, acara tersebut juga dihadiri oleh Priyanka Chopra-Nick Jonas, Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Ranveer Singh-Deepika Padukone, dan lain-lain.

