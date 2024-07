Siapa Xaviera Putri yang Ramai Ikut Clash of Champions?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Nama Xaviera Putri kini tengah ramai menjadi pembicaraan di berbagai media sosial Indonesia. Hal ini sehubungan dengan hadirnya acara Clash of Champions COC) yang diadakan oleh platform belajar online Indonesia, Ruangguru.

Xaviera Putri adalah salah satu pesertanya. Dia menjadi peserta tambahan dalam episode kedua Clash of Champions yang bergabung dengan tim dari perguruan tinggi luar negeri. Dia mewakili kampusnya, Korean Advanced Institute of Science and Technology atau KAIST.

Perempuan yang akrab disapa Viera ini sukses memukau penonton melalui kemampuannya dalam menjawab berbagai soal sulit, di acara yang terinspirasi dari University War tersebut.

Lantas, sebenarnya siapa Xaviera Putri yang sedang ramai di media sosial? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Siapa Xaviera Putri?

Xaviera Putri Ardianingsih atau yang lebih dikenal sebagai Xaviera adalah seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Dia lahir pada 25 Agustus 2001 di Jakarta.

Saat ini, Xaviera mengambil gelar untuk double major di jurusan Computer Science dan Business Technology Management. Selain berkuliah, Xaviera juga aktif di berbagai kegiatan lain. Dia adalah seorang penulis dan kreator konten di media sosial.

Perempuan berusia 23 tahun itu telah memiliki karya buku berjudul Kimchi Confessions. Buku tersebut berisi perjalanannya menempuh pendidikan di Korea sedari SMA hingga kuliah.

Sebagai seorang kreator konten, Xaviera mempunyai kanal YouTube yang telah memiliki lebih dari 250 ribu pelanggan. Sementara akun TikToknya memiliki lebih dari 930 ribu pengikut dan akun Instagramnya lebih dari 1,5 juta pengikut.

Berdasarkan keterangan unggahannya, Xaviera telah menempuh pendidikan di Korea sejak SMA. Saat itu dia mendapat beasiswa penuh dari pemerintah Korea untuk melanjutkan pendidikan di Korea Science Academy of KAIST. Dia berhasil meraih KSA of KAIST Scholarship Awardee periode 2017-2019.

Saat lulus SMA, Xaviera mendapat penghargaan Academic Honors yang hanya diberikan kepada lulusan-lulusan terbaik. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di KAIST dengan double major Computer Science dan Business Technology Management.

Sama seperti sebelumnya, Xaviera juga berkuliah dengan beasiswa penuh. Dia merupakan KAIST Scholarship Awardee periode 2020-2024.

Melansir dari laman Ruangguru, Xaviera telah memiliki berbagai prestasi yang membanggakan. Di antaranya adalah meraih Juara pertama dalam DCAMP Global Startup Match 2022. DCAMP ini merupakan startup inkubator terbesar di Korea Selatan.

Selain itu, Xaviera juga pernah memenangkan SAP University Alliance Challenge 2022. Dia pun tercatat pernah menjadi juara pertama dalam International Debate: PIONEERS 2017 yang diselenggarakan oleh KAIST, yang menjadi ajang kompetisi internasional. Bahkan, Xaviera juga berhasil mempublikasikan penelitian di jurnal nasional Korea.

Xaviera merupakan adik dari Sabrina Anggraini, istri Belva Devara yang merupakan CEO Ruangguru. Oleh karena itu, Xaviera adalah adik ipar dari Belva Devara.

RADEN PUTRI| TIKTOK| YOUTUBE| INSTAGRAM| RUANGGURU

