Sederet Kontroversi Justin Timberlake, Terbaru Dicokok Polisi Akibat Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Timberlake, penyanyi dan aktor ternama asal Amerika Serikat itu mengawali karier dengan bergabung dalam The All New Mickey Mouse Club dan menjadi bagian boyband *NSYNC. Awalnya, ia memiliki reputasi yang bersih, tetapi semakin lama sudah ternodai dengan beberapa kontroversi dan skandal. Berikut adalah kontroversi yang pernah dialami Justin, yaitu:

Mendorong Britney Spears Aborsi

Menurut Independent.co.uk, Justin menjalin hubungan spesial dengan Britney Spears selama tiga tahun sejak akhir 1990-an. Melalui lagu Cry Me A River (2002), Justin menceritakan tentang kisah cinta yang menggambarkan Spears tidak setia dalam hubungan. Spears menanggapi bahwa dalam lagu itu, ia merasa sebagai pelacur yang menghancurkan hati anak emas Amerika. Akibatnya, pada 2021, melalui buku The Woman In Me, Spears menceritakan kisah hubungannya dengan Justin dalam versi yang berbeda.

Pada buku tersebut, Spears mengaku berselingkuh dari Justin. Namun, Justin juga berselingkuh dari Spears beberapa kali. Bahkan, Justin juga mendesak Spears untuk melakukan aborsi karena tidak senang dengan kehamilannya. Justin juga yang mengakhiri hubungan bersama Spears melalui teks hanya dengan dua kata, yaitu “Sudah berakhir”.

Memicu “Nipplegate” dengan Janet Jackson di Super Bowl

Selama pertunjukan Janet Jackson di Super Bowl 2004, Justin muncul sebagai tamu kejutan dan menyanyikan Rock Your Body bersama. Namun, ketika mencapai baris terakhir dalam lagu tersebut, Justin melepas bagian dari kostum Jackson untuk memperlihatkan payudara kanannya. Setelah kejadian tersebut, karier Jackson sangat terpuruk dan menderita. Namun, karier Justin justru tidak sama seperti biasa. Bahkan, Justin menjadi headline Super Bowl pada 2018.

Rumor Selingkuh

Pada 2012, Justin menikah dengan Jessica Biel. Kemudian pada 2019, ia secara terbuka meminta maaf kepada Biel usai terlihat berpegangan tangan dengan lawan mainnya di Palmer, Alisha Wainwright. Ia mengatakan, “Saya menjauh dari gosip sebanyak yang saya bisa, tetapi untuk keluarga, saya merasa penting untuk mengatasi rumor baru-baru ini yang menyakiti orang yang saya cintai.” Ia menekankan bahwa dirinya dengan Alisha tidak menjalin hubungan spesial. Ia mengaku minum alkohol terlalu banyak malam itu dan menyesali perbuatannya.

Mengemudi dalam Keadaan Mabuk (DUI)

Justin ditangkap oleh polisi lantaran mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI) di Hamptons, New York. Bahkan, ia juga ditahan oleh polisi pada Senin malam, 17 Juni 2024 di Sag Harbor. Saat ditahan, ia gagal dalam tes ketenangan lapangan dan dilaporkan menolak breathalyzer. Menurut Daily Mail, penangkapan Justin bermula ketika ia sedang keluar untuk makan malam bersama teman-temannya di American Hotel. Lalu, ia dihentikan oleh polisi setelah meninggalkan grup tak lama setelah tengah malam sekitar pukul 00.30.

“Justin sedang keluar untuk makan malam bersama teman-temannya dan ada mobil polisi yang ditempatkan di luar restoran, seperti biasanya setiap malam. Mereka mencari orang-orang yang berangkat setelah tengah malam dan mungkin sedang minum-minum,” kata sumber, seperti diberitakan pada 18 Juni 2024.

Pada 18 Juni 2024, Justin Timberlake hadir di pengadilan Long Island dan dibebaskan tanpa jaminan. Namun, ia akan kembali ke pengadilan pada 26 Juli 2024 mendatang.

RACHEL FARAHDIBA R | ISTIQOMATUL HAYATI

