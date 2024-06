Kondisi Jessica Biel Usai Justin Timberlake Ditangkap karena Berkendara saat Mabuk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Justin Timberlake, Jessica Biel, terlihat di muka umum untuk pertama kalinya sehari usai penangkapan sang suami. Aktris 42 tahun tersebut terlihat sedang melakukan syuting untuk serial Amazon Prime Video yang akan datang berjudul The Better Sister.

Mengenakan atasan belang-belang hitam-coklat dengan rambut blonde sebahu, ia seperti tidak terpengaruh dengan kasus yang baru menimpa suaminya pada Senin malam, 17 Juni 2024 waktu setempat.

Meski tampak tegang dan terdiam sambil berdiri di sela-sela pengambilan gambar, Jessica Biel juga beberapa kali tertangkap sedang tertawa ketika mengobrol dengan kru produksi film. Foto yang diambil di lokasi syuting tidak jauh dari Sag Harbor, tempat suaminya ditahan oleh polisi, tersebut tersebar pada Selasa, menyusul foto Justin yang terlihat tengah digiring polisi dengan tangan terborgol untuk meninggalkan kantor polisi di Hampston bersama pengacara Ed Burke.

Jessica membintangi serial tersebut bersama Elizabeth Banks. Mereka berperan sebagai dua saudara perempuan yang dipertemukan dalam sebuah tragedi setelah salah satu suami mereka dibunuh. Serial garapan Craig Gillespie itu didasarkan pada novel tahun 2019 karya Alafair Burke.

Justin Timberlake Ditangkap karena Mengemudi Sambil Mabuk

Justin Timberlake ditangkap usai menolak untuk menggunakan alat tes napas setelah tertangkap menerobos tanda berhenti dan gagal untuk mengemudi di jalurnya. Ketika didekati polisi, dapat tercium aroma alkohol yang kuat dan ia dinyatakan ditahan karena mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI) di New York. Sidang pengadilan untuk penyanyi berusia 43 tahun itu rencananya akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Juli mendatang.

"Justin sedang keluar untuk makan malam bersama teman-temannya dan ada mobil polisi yang ditempatkan di luar restoran, seperti biasanya setiap malam. Mereka mencari orang-orang yang berangkat setelah tengah malam dan mungkin sedang minum-minum," kata seorang sumber, dikutip dari Daily Mail.

Penangkapan itu bermula saat bintang pop itu sedang keluar untuk makan malam bersama teman-temannya di American Hotel. Kemudian, Justin Timberlake diberhentikan setelah meninggalkan grup pada pukul 00.03 waktu setempat. Berdasarkan keterangan tersebut, tidak ada korban yang terluka ataupun drama dari aksi penangkapan itu.

Justin Timberlake Tetap akan Manggung Setelah Penangkapannya

Seperti yang tertulis pada laman TMZ, pelantun “Mirrors” tersebut memiliki dua pertunjukan mendatang di Chicago akhir pekan ini diikuti dengan malam berturut-turut di Madison Square Garden di New York City minggu depan. Seorang sumber menyatakan bahwa mantan kekasih Britney Spears tersebut tetap akan melaksanakan jadwal konser itu meski setelah penangkapan tersebut.

Justin telah melaksanakan tur sejak bulan April. Tur bertajuk “The Forget Tomorrow World Tour” itu ia lakukan setelah merilis album baru, Everything I Thought It Was, dan dijadwalkan akan berlanjut hingga September 2024. Meski begitu, belum dapat dipastikan apakah ia akan berangkat ke New York atau tidak. Hingga tulisan ini dibuat, Justin Timberlake belum memberikan pernyataan apapun perihal penangkapannya kepada khalayak umum.

