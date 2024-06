Marion Jola Rayakan Ulang Tahun di Rumah Sakit: Beda tapi Tetap Dipenuhi Cinta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Marion Jola baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada Rabu, 12 Juni 2024. Di hari pertambahan usianya, perempuan yang memiliki nama panggilan Lala itu justru harus melaluinya di rumah sakit.

"Selamat 24 tahun lala, gemini 12 juni yang seumur-umur puji Tuhan belum pernah sakit opname di rs eh ternyata di ulang tahun yang ke 24 akhirnya merasakan experience masuk rumah sakit," tulis Marion Jola di Instagram pada Kamis, 13 Juni 2024.

Dalam unggahan tersebut, Marion Jola tidak mengungkapkan penyakit yang diidapnya hingga harus dirawat di rumah sakit.



Meski Jauh dari Keluarga, Marion Jola Tetap Bersyukur



Demi mengejar karier bermusiknya, Marion Jola sudah lama beberapa tahun belakangan ini menetap di Jakarta. Dia merantau dari Kupang ke Jakarta untuk mengikuti ajang pencarian bakat pada 2017. Di momen spesialnya tahun ini, Marion Jola terpaksa tidak bisa berkumpul bersama keluarganya.

"Kalau kata papa aku cucu pertama keluarga kesayangan opa oma, cewek pertama di keluarga yang paling di sayang paling di manja saat itu, ya tapi siapa sangka umur 24 masuk rs malah jauh dari keluarga," tulisnya.

Meskipun demikian, Marion Jola tidak merasa kesepian karena memiliki keluarga baru di Jakarta. Terlihat dalam foto-foto yang dibagikannya. Marion Jola duduk di ranjang rumah sakit dan dikelilingi oleh balon warna merah muda dan buket bunga dari teman-temannya. Tangan kirinya masih menempel jarum infus.

Kekasihnya, Dennis Talakua yang berprofesi sebagai musisi, datang menemani selama dirawat. Marion Jola bersyukur masih tetap mendapatkan perhatian dan cinta yang hangat dari orang-orang di sekitarnya di sini.

"Untungnya aku punya keluarga Jakarta ku yang senantiasa mengurus menjaga menyayangi everyday jadi aku sakit tidak sendirian," tulisnya. "Ulang tahun kali ini memang beda tapi hangat nya tetap sama kok, aku tetep di penuhi dengan cinta seperti tahun-tahun kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus umur 24 lala masih blessed, loved and happy."



Marion Jola Minta Maaf Tidak Bisa Makan Kue Ulang Tahun



Di sisi lain, Marion Jola meminta maaf kepada sahabat dan kenalannya yang sudah mengirimkan kue ulang tahun ke rumahnya di Jakarta. Namun, dia yang masih dirawat di rumah sakit meminta maaf karena tidak dapat mencicipinya.

"Yang kiwim (kirim) kue maafkan aku belum bisa makan tuenya (kuenya). Tapi terima kasih banyak-banyak, aku happy, tapi aku aja belum ketemu sama kuenya karena kuenya masih di rumah," tulisnya di Instagram Story.

Banyak rekan-rekan sesama artis yang memberikan ucapan selamat ulang tahun di kolom komentar unggahan terbaru Marion Jola. "Wah speedy recovery lala and happy birthday!!" tulis Vidi Aldiano. "HBD sayang….all the best ….dan cepet sehattt kembaliii," tulis Iis Dahlia. "HBD ya lalaa , semoga panjang umur dan sehat selalu, and get well soon," tulis Indra Bekti.

