5 Film yang Dibintangi Jackie Chan, Terbaru Tayang Panda Plan

TEMPO.CO, Jakarta - Cuplikan perdana film Karate Kid: Legends resmi dirilis Sony Pictures di New York Comic Con pada Jumat, 18 Oktober 2024 waktu setempat. Jackie Chan dan Ralph Macchio akan disatukan untuk melatih murid baru yang diperankan oleh Ben Wang.

Film ini merupakan film keenam dalam waralaba Karate Kid. Karate Kid: Legends akan dirilis pada 30 Mei 2025 di bioskop. Film ini disutradarai oleh Jonathan Entwistle dari skenario yang ditulis oleh Rob Lieber. Param pemain lainnya adalah Joshua Jackson, Shauntette Renee Wilson, Ming-Na Wen, Aramis Knight, Wyatt Oleff, dan Jennifer Lyn-Christie.

1. Panda Plan (2024)

Panda Plan, film laga komedi yang dibintangi, Jackie Chan, ditayangkan di bioskop Amerika Utara pada Jumat, 18 Oktober 2024. Film yang disutradarai oleh Luan Zhang dan ditulis oleh Wei Xu, Meng Yida, dan Luan Zhang ini menampilkan bintang film, Jackie Chan, yang terlibat dalam aksi penyelamatan.

Film ini menjadi momentum kembali munculnya, Jackie Chan, di industri perfilman. Di usianya yang ke-70, Jackie, membintangi film laga komedi yang menampilkan dirinya sebagai pelindung panda bernama Hu Hu. Jackie Chan, harus membebaskan Hu Hu dari sindikat kejahatan internasional yang mengincar hewan itu. Jackie meminta bantuan agennya dan pengasuh Hu Hu untuk memimpin dalam petualangan saat mereka berusaha mengalahkan orang-orang yang berniat jahat.

2. The Karate Kid (2010)

Film ini dibintangi oleh anak dari Will Smith, yakni Jaden Smith. The Karate Kid menceritakan tentang Dre Parker (Jaden Smith) yang berusia 12 tahun pindah ke Cina. Dre berteman dengan Mei Ying, tetapi kemudian mendapat saingan, Cheng, yang mulai menindas dan menyerang Dre. Tuan Han (Jackie Chan), petugas perawatan apartemen Dre, menangkis Cheng dan teman-temannya ketika mereka menyerang.

Tuan Han melatih Dre bela diri, kemudian berlanjut mendaftar untuk bertarung di turnamen Kung Fu sebagai balasan atas tindakan mereka yang menindas Dre. Dre menyadari, Tuan Han, lebih dari sekadar petugas perawatan, saat ia terungkap sebagai ahli kungfu. Dari Tuan Hang, Dre memahami bahwa kungfu tentang pertahanan diri dan kedamaian, bukan kekerasan dan pertumpahan darah.

3. Around the World in 80 Days (2004)

Film yang disutradarai oleh, Frank Coraci, ini mengisahkan tentang seorang penemu yang eksentrik memulai petualangan dan bahaya. Ia keliling dunia bersama pelayannya yang berkebangsaaan Cina dan seorang seniman Prancis yang bercita-cita dalam waktu tepat 80 hari. Semua perjalanan itu dilakukan oleh penemu itu untuk memenangkan pertaruhan. Selama perjalanan, mereka memperoleh pengetahuan baru di berbagai bidang.

4. Who Am I (1998)

Film yang dibintangi oleh Jackie Chan, Michelle Ferre, dan Mirai Yamamoto, ini mengisahkan tentang seorang tentara militan rahasia di hutan Afrika Selatan setelah misinya menculik tiga ilmuwan menjadi kacau. Tentara tersebut, Jackie Chan, dan ilmuwan yang berusaha diculiknya sedang bereksperimen dengan mineral yang kuat.

Chan bangun di sebuah desa penduduk asli setempat dan tidak bisa mengingat siapa dirinya. Perjalanannya dengan bantuan dari dua sahabat karib wanita untuk mencari tahu identitasnya membawanya ke Rotterdam, ia secara kebetulan menemukan lokasi organisasi yang menculik ketiga ilmuwan tersebut.

5. Rush Hour (1998)

Film ini mempertemukan Jackie Chan dengan Chris Tucker. Film ini menyajikan cerita tentang benturan emosi yang memuncak ketika dua polisi bernama Detektif Inspektur Lee (Jackie Chan) seorang Detektif Hong Kong dan Detektif James Carter dari LAPD (Chris Tucker), polisi Los Angeles yang cerewet. Dengan waktu yang hampir habis, mereka harus bekerja sama untuk menangkap para penjahat dan menyelamatkan bocah berusia sebelas tahun bernama Soo Yung.

