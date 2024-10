Dibintangi Song Kang Ho, Ini Sinopsis Film Korea One Win

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran ayah Choi Woo Sik dalam film Parasite, Song Kang Ho, dikabarkan akan membintangi film baru bergenre olahraga pada akhir Desember nanti di layar kaca. Film yang berjudul One Win ini mulai produksi sejak November 2020 dan rampung Februari 2021.

Pada 27 Januari 2023, film ini diundang untuk mengikuti Big Screen Competition Section at 52nd International Film Festival Rotterdam, Netherlands. One Win disutradarai oleh Shin Yeon Shick yang juga menjadi sutradara untuk The Avian Kind, Cassiopeia, dan Uncle Samsik.

Sama seperti judulnya, One Win bercerita tentang tim bola voli profesional wanita yang belum pernah menang dalam satu pertandingan pun. Cerita ini menampilkan pelatih yang belum pernah merasakan kemenangan, pemilik yang tidak tertarik menang, dan pemain yang tidak yakin bagaimana cara menang. Meskipun menghadapi banyak tantangan, tim ini bertekad untuk meraih satu kemenangan saja.

Poster untuk film ini rilis pada 21 Oktober dan menampilkan bola voli yang memantul di depan judul Korea One Win dengan Kim Woo Jin (Song Kang Ho) yang tersenyum di garis depan. Energi yang bersemangat dari lapangan voli digambarkan melalui gambar-gambar pemain yang sedang beraksi dan slogan "mari kita menang sekali saja" membangkitkan minat pada upaya tim untuk meraih kemenangan, alih-alih mengincar tempat pertama.

Song Kang Ho berperan sebagai Kim Woo Jin, seorang pelatih bola voli yang dikenal karena kegagalannya, yang menunjukkan kepribadiannya yang menawan dan mudah bergaul. Nama Song Kang Ho tidak bisa diremehkan di industri hiburan Korea Selatan. Berkat kemampuan perannya dalam berbagai judul seperti Parasite, Taxi Driver, dan The Attorney, mengantarkannya pada predikat Aktor Terbaik di Festival Film Cannes.

Selain Song Kang Ho, Park Jeong Min juga membintangi film ini dan berperan sebagai Kang Jung Won, seorang pemilik tim yang mencari perhatian yang menjanjikan hadiah luar biasa sebesar 2 miliar won (sekitar $1,5 juta) jika timnya menang. Sebelumnya nama Park Jeong Min juga menjadi perbincangan setelah membintangi judul drama Smugglers, The 8 Show, dan Deliver Us from Evil.

Bang Soo Ji yang diperankan oleh Jang Yoon Joo merupakan seorang seorang pemain bola voli yang telah menghabiskan 20 tahun di bangku cadangan. Ia dan Song Kang Ho diharapkan akan menghadirkan dinamika komedi yang menjanjikan banyak tawa. Nama Jang Yoon Joo dikenal karena membintangi Veteran, Queen of Tears, Citizen of a Kind, dan Three Sisters.

Selain nama-nama di atas, film ini juga didukung oleh Lee Joo Young, Lee Min Ji, dan Park Myung Hoon. Apakah Anda menantikan film ini di akhir tahun nanti?

