Kehlani Tunjukkan Sikap Lewat Lagu Next 2 U, Keffiyeh, Slogan, hingga Pengibaran Bendera Palestina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi R&B asal Amerika Serikat, Kehlani, kembali menunjukkan dukungannya terhadap Palestina melalui lagu terbaru berjudul "Next 2 U". Lagu ini secara tegas mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Tidak hanya dalam lirik lagu, Kehlani juga mengekspresikan dukungannya melalui video musik yang dirilis pada 1 Juni 2024.

Video musik "Next 2 U" dibuka dengan kutipan antiperang dari penyair Palestina, Hala Alyan yang berbunyi: "Keep your moon. We have our own. Keep your army. We have our name. Keep your flag. We have fruit and in. All the right colors."

(Jaga bulanmu. Kami punya pasukan kami sendiri. Pertahankan pasukanmu. Kami punya nama kami. Simpan benderamu. Kami punya buah-buahan dan di dalamnya. Semua warna yang tepat). Kutipan ini diikuti oleh slogan populer yang diserukan pro-Palestina untuk melawan penindasan Israel, “Long Live the Intifada”.

Kampanye Isu Palestina Ala Kehlani

Penyanyi bernama lengkap Kehlani Ashley Parrish, dikenal aktif menyuarakan isu Palestina. Dalam video musik "Next 2 U", Kehlani dan para penari latarnya mengenakan kostum dengan motif keffiyeh, penutup kepala khas Palestina, yang memberikan sentuhan budaya dan memperlihatkan solidaritasnya untuk mendukung Palestina. Video ini juga menampilkan tarian tegas dan patah-patah serta adegan adu panco, yang menggambarkan perjuangan Palestina melawan agresi militer Israel.

Kehlani. Foto: Instagram.

Baca Juga: Slovenia Jadi Anggota Uni Eropa Terbaru yang Akui Negara Palestina

Selain itu, video musik ini memperlihatkan pengibaran bendera Palestina yang semakin mempertegas pesan dukungan Kehlani. Tak mengherankan, video ini mendapatkan banyak dukungan positif dari publik yang mengapresiasi keberaniannya dalam menggunakan platformnya untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina.

Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya (@kehlani), dia mengungkapkan perasaannya yang campur aduk antara gugup dan takut sebagai seorang artis yang ingin vokal. Kehlani juga mengingatkan tentang peran penting seorang seniman dalam masyarakat, mengutip penyair dan pembuat film revolusioner favoritnya serta kutipan dari James Baldwin.

Kehlani Ingatkan Pesan Seniman untuk Masyarakat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya ingat penyair, penyanyi, pembuat film revolusioner favorit saya. Aku ingat seberapa besar pengaruh yang kami berikan. Aku memikirkan kutipan favoritku dari James Baldwin tentang peran seorang seniman dalam masyarakat. Aku cukup mendengarkan lagu ini untuk mengenali lagu cinta ADALAH lagu pelindung ADALAH revolusi,” tulis Kehlani, dikutip Selasa, 4 Juni 2024.

Kehlani juga berterima kasih kepada partner kreatifnya, yang telah merekrut warga Palestina untuk turut berkontribusi di video musik tersebut. "Terima kasih @sallysujinoh, partner kreatifku. Untuk merekrut warga Palestina di set, memastikan setiap orang merasa aman dan melakukan segala sesuatu dengan luar biasa."

Selain fokus pada Palestina, Kehlani juga menggunakan platformnya untuk mendukung organisasi yang menangani krisis kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo dan Sudan. Dalam keterangan video musik “Next 2 U” juga tertulis, Kehlani mendorong para penggemar untuk berdonasi melalui pembelian merchandise "Next 2 U" seharga $65 (sekitar Rp 1.057.446), dan seluruh hasil penjualan akan disumbangkan ke keluarga di Palestina, Kongo, dan Sudan melalui Operation Olive Branch. Bahkan tertulis bahwa merchandise tersebut diproduksi di Betlehem, Palestina, di Tepi Barat.

NBC NEWS | HYPEBEAST

Pilihan Editor: Komitmen Bella Hadid dan Gigi Hadid Terhadap Palestina, Terakhir Beri Donasi Rp 16,2 miliar