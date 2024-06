Profil Gigi Hadid, Supermodel Bela Palestina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bella Hadid dan Gigi Hadid, dua model terkenal yang merupakan kakak beradik, telah menyumbangkan donasi sebesar 1 juta dolar AS (sekitar Rp 16 miliar) untuk membantu korban di Palestina. Jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi dari donasi yang disalurkan kepada empat organisasi kemanusiaan yang fokus pada membantu korban anak-anak dan keluarga di Palestina.

Gigi Hadid adalah nama yang telah mengukir sejarah dalam dunia fashion dan hiburan. Lahir sebagai Jelena Noura Hadid pada 23 April 1995 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Gigi telah menonjol sebagai salah satu supermodel paling ikonik dan berpengaruh di era modern. Dengan kombinasi kecantikan, bakat, dan ketekunan, perjalanan karier Gigi Hadid adalah sebuah kisah inspiratif.

Gigi Hadid berasal dari keluarga yang berpengaruh di industri hiburan dan real estate. Ibunya, Yolanda Hadid, adalah seorang mantan model dan bintang reality show terkenal, sementara ayahnya, Mohamed Hadid, adalah seorang pengusaha real estate sukses. Memiliki dua saudara, Bella dan Anwar Hadid, yang juga terjun ke dunia modeling, Gigi tumbuh dalam lingkungan yang mendukung karier fashionnya.

Karier modeling Gigi dimulai pada usia dua tahun ketika dia direkrut oleh Paul Marciano dari Guess. Meskipun dia mengambil jeda untuk fokus pada pendidikannya, Gigi kembali ke dunia modeling pada usia 16 tahun. Pada tahun 2011, dia secara resmi menandatangani kontrak dengan IMG Models, sebuah langkah yang menjadi titik balik dalam kariernya.

Gigi Hadid dengan cepat menjadi wajah yang dikenal di industri fashion. Penampilannya yang menawan dan profesionalisme yang tinggi membuatnya mendapatkan berbagai kesempatan besar. Debutnya di New York Fashion Week pada tahun 2014 menandai awal dari kesuksesan berkelanjutan. Setelah itu, Gigi tampil dalam berbagai kampanye iklan untuk merek-merek ternama seperti Tom Ford, Versace, dan Balmain.

Salah satu pencapaian terbesar dalam karier Gigi adalah menjadi model untuk Victoria's Secret Fashion Show, yang meneguhkan statusnya sebagai supermodel internasional. Selain itu, dia tampil di sampul berbagai majalah fashion terkemuka seperti Vogue, Harper's Bazaar, dan Elle, menjadikannya salah satu model paling dicari di dunia.

Prestasi dan Penghargaan Gigi Hadid

Gigi Hadid tidak hanya dikenal karena penampilannya di runway dan majalah, tetapi juga karena berbagai penghargaan yang telah diraihnya. Pada tahun 2015, dia memenangkan penghargaan Model of the Year di acara Fashion Los Angeles Awards. Kemudian pada tahun 2016, dia dinobatkan sebagai International Model of the Year oleh British Fashion Council.

Selain kariernya yang gemilang, kehidupan pribadi Gigi juga sering menjadi sorotan media. Dia menjalin hubungan asmara dengan penyanyi Zayn Malik, dan pasangan ini dikaruniai seorang putri pada 2020. Kehidupan keluarga mereka sering menjadi pusat perhatian, terutama di media sosial.

Gigi Hadid juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan amal. Dia secara terbuka mendukung berbagai isu sosial, termasuk hak-hak perempuan dan pendidikan anak-anak. Selama pandemi Covid-19, Gigi terlibat dalam berbagai inisiatif amal untuk membantu mereka yang terkena dampak, termasuk menyumbangkan makanan dan dana untuk organisasi bantuan.

Sebagai salah satu supermodel paling berpengaruh di dunia, Gigi Hadid terus mendominasi industri fashion. Dia tidak hanya menjadi inspirasi bagi banyak model muda, tetapi juga seorang ikon yang menetapkan standar dalam hal profesionalisme dan dedikasi. Dengan karier yang terus berkembang, Gigi Hadid dipastikan akan terus memberikan kontribusi besar dalam dunia fashion dan hiburan.

