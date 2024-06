Drakor The Player 2: Master of Swindlers, Berlatar 6 Tahun Setelah Musim Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Player 2: Master of Swindlers merupakan sekuel dari drama Korea populer, The Player yang dirilis pada 2018. Drama ini tayang menggantikan slot Lovely Runner yang dibintangi oleh Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok di tvN.

Setelah sukses mencapai rating tinggi dari musim pertamanya enam tahun lalu, The Player kembali dengan musim kedua yang dinantikan oleh penggemar. The Player sendiri adalah serial aksi dan kriminal yang bercerita tentang sekelompok ahli dengan keterampilan luar biasa yang bersatu untuk membongkar kasus-kasus kejahatan besar, khususnya yang melibatkan korupsi dan kejahatan finansial.



Sejumlah pemain lama kembali dalam musim ini, termasuk Song Seung Heon, Lee Si Eon, dan Tae Won Suk. Sayangnya Krystal Jung harus absen. Meski demikian, pemeran utama The Player itu dikonfirmasi akan menjadi kameo di The Player 2: Master of Swindlers.

"Krystal akan membuat penampilan spesial di The Player 2," kata perwakilan dari tim produksi The Player 2 pada Rabu, 29 Mei 2024, dikutip dari Soompi.

Tahun lalu, Song Seung Heon berbagi foto di balik layar dari syuting The Player 2 di Instagram pribadinya, termasuk foto yang menampilkan Krystal. Ketidakhadiran Krystal akan digantikan dengan beberapa pemain baru, seperti Oh Yeon Seo dan Jang Gyu Ri.



Di musim ini, setelah enam tahun berlalu, mereka akan kembali bekerja sama untuk menjatuhkan orang-orang kaya yang melakukan korupsi. Dalam satu tim, mereka terdiri dari penipu, peretas, petarung, dan pengemudi yang bersatu untuk menemukan dan mencuri uang kotor yang dikumpulkan secara ilegal oleh orang kaya. Namun, perjuangan mereka kali ini akan cukup berat karena harus berhadapan dengan lawan yang kuat.

The Player 2: Master of Swindlers tayang mulai Senin, 3 Juni 2024. Drama ini disutradarai oleh So Jae Hyun dan penulis naskah Park Sang Moon serta Choi Seul Ki.

