Disebut Media Malaysia Tak Profesional, Putri Ariani Merasa Difitnah

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Putri Ariani akhirnya buka suara atas tudingan tidak profesional yang dialamatkan media Malaysia kepadanya. Dalam unggahan di Instagram Storynya pada Sabtu malam, 1 Juni 2024, Putri Ariani mengunggah video sikapnya atas tudingan yang memperburuk citranya itu.

Tanggapan Putri Ariani Disebut Tak Profesional

"Ada kalanya kita dibenci tanpa ada alasan yang jelasm adakalanya kita sudutkan tanpa kejelasan dan bahkan adakalanya kita difitnah tanpa bukti nyata," tulisnya pada bagian atas. Ia menasihati dirinya sendiri untuk bersabar. "Karena pada akhirnya Allah yang akan menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah," tulisnya pada bagian bawah.

Kedatangan Putri Ariani ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menggelar konferensi pers Konser Alan Walker bertajuk Walkerworld Tour pada 22 Juni 2024. Peringkat 4 America's Got Talent 2023 ini memang berkolaborasi dengan produser musik dan DJ asal Norwegia itu dan penulis lagu Norwegia, Peder Elias dalam single berjudul 'Who I Am'. Ia pun akan diikutkan Alan Walker dalam konser di Asia, yakni di Jakarta, Singapura, Macau, dan Kuala Lumpur.

Kehadirannya menjadi magnet dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 30 Mei 2024. Sebagai finalis AGT 2023, ia dinilai merepresentasikan penyanyi muda Asia Tenggara yang membanggakan. Tak mengherankan, banyak media Malaysia tertarik ingin melakukan wawancara dengannya. Tapi, setelah menunggu dua jam, pihak penyelenggara mengatakan Putri Ariani menolak diwawancara. Tudingan tidak profesional pun langsung dialamatkan kepada penyanyi berusia 18 tahun itu.

Penyelenggara Konferensi Pers Minta Maaf

Selain memberikan tanggapan langsung melalui video bergambar, Putri juga mengunggah surat permintaan maaf dari Megatix Malaysia yang menggelar konferensi pers itu, kepada awak media setelah merasa dikecewakan. Surat dalam Bahasa Melayu itu menjelaskan telah terjadi kesalahpahaman sehingga muncul kejadian tersebut dan menodai citra Putri Ariani.

"Putri Ariani, penyanyi berbakat dari Indonesia dan bintang program realiti America's Got Talent tidak pernah berniat untuk menunjukkan sikap tidak profesional. Terdapat salah faham yang berlaku dan kami dari pihak pengurusan amat kesal dengan insiden tersebut yang secara langsung mencalarkan reputasi beliau," tulis Megatix Malaysia.

Mereka juga meminta maaf Putri Ariani lantaran mendapat tudingan tidak profesional tersebut. "Pihak Megatix turut memohon maaf kepada Putri Ariani dan memohon supaya semua pihak tidak mengaitkan beliau dengan insiden tersebut," tulis Megatix.

Putri yang berada di Kuala Lumpur sekaligus menjadi bintang tamu di konser Melly Goeslaw di Axiata Arena pada Sabtu, 1 Juni 2024 pun mengunggah ulang unggahan akun portal berita Budiey Channel. Unggahan itu memperlihatkan seorang pria, yang diduga bos promotor tengah menjelaskan dalam konferensi pers tambahan untuk meluruskan peristiwa yang dianggap mencoreng reputasi Putri Ariani.

"Saya ingin mengambil full responsibel sebagai penganjur utama dan saya ingin mengambil sepenuhnya bertanggung jawab atas kejadian tempo hari," ujar pria itu. Ia menuturkan, peristiwa itu terjadi saat ia tengah di luar ruangan sehingga tak mengetahui insiden tersebut.

