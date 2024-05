Serba-serbi Anime Haikyuu!! The Dumpster Battle

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Haikyuu!! The Dumpster Battle atau Haikyuu!! The Movie telah tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 29 Mei 2024. Dikutip dari Collider, setelah terhenti selama empat tahun, anime asal Jepang ini kembali melanjutkan ceritanya melalui film Haikyuu!! The Dumpster Battle.

Dumpster Battle bab ke-299 dari seri Haikyuu!! yang ditulis dan diilustrasikan oleh Haruichi Furudate. Manga ini pertama kali diterbitkan pada edisi ke-16 dari seri Weekly Shonen Jump pada 2018. Manga dan anime ini telah memiliki banyak episode, kali ini Haikyuu tayang di bioskop dengan judul Haikyuu: The Dumpster Battle.

1. Setelah Empat Tahun

Dikutip dari Collider, Haikyuu!! tayang dari tahun 2014 hingga 2020. Haikyuu: The Dumpster Battle menyapa para penggemar setelah tidak ada episode baru selama empat tahun. Dumpster Battle adalah bab ke-299 dari seri Haikyuu.

2. Akhir Haikyuu!!

Haikyuu!! The Dumpster Battle akan menjadi kesimpulan dari serial Haikyuu, yang telah tayang selama bertahun-tahun. Tidak seperti anime One Piece, yang agaknya tidak akan ada habisnya, Haikyu akan memiliki episode akhir.

Setelah episode terakhir dari anime ini ditayangkan pada 2020, telah ditentukan seri ini akan diakhiri dalam bentuk dua film. Decisive Battle At the Garbage Dump tayang pada Februari 2024 di Jepang, dan The Dumpster Battle akan menjadi yang terakhir.

3. Motivasi Bermain Voli

Kehadiran serial komik dan anime Jepang Haikyuu!! menjadi motivasi bagi anak-anak muda di Jepang untuk tertarik dengan olahraga voli. Hal ini diakui Kapten Tim Nasional Voli Putra Jepang 2018-2021, Masahiro Yanagida.

Ia mengatakan, serial tersebut telah mengangkat popularitas voli dan pemain yang tertarik menggeluti olahraga tersebut. “Saya sendiri memiliki semua volume manga tersebut. Saya benar-benar terpikat dengan penggambaran olahraga voli yang cukup realistis (dalam komik dan anime Haikyuu!!,” kata Yanagida, dikutip dari Antara.

4. Jadwal Tayang

Haikyuu!! The Dumpster Battle dirilis di Jepang pada 16 Februari 2024, kemudian menyusul penayangan di berbagai negara.

- 29 Mei 2024: Indonesia

- 30 Mei 2024: Australia, Selandia Baru, Denmark, Italia, Swiss, Belanda, Argentina, Brasil, Amerika Tengah (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama), Chili, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Peru

- 31 Mei 2024: Kanada, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Spanyol, Swedia, Inggris, Amerika Serikat

- 7 Juni 2024: Turki

- 12 Juni 2024: Belgia, Prancis, Luksemburg

- 25 Juni 2024: Austria, Jerman

