Haikyuu!! The Dumpster Battle, Cerita dan Para Pengisi Suaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Haikyuu!! The Dumpster Battlee atau Haikyuu!! The Movie telah tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 29 Mei 2024. Dikutip dari Collider, setelah terhenti selama empat tahun, anime asal Jepang ini kembali melanjutkan ceritanya melalui film Haikyuu!! The Dumpster Battle.

Dumpster Battle bab ke-299 dari seri Haikyuu!! yang ditulis dan diilustrasikan oleh Haruichi Furudate. Manga ini pertama kali diterbitkan pada edisi ke-16 dari seri Weekly Shonen Jump pada 2018.

Sinopsis Haikyuu Dumpster Battle

Dikutip dari Fandom, dalam seri ini SMA Karasuno maupun SMA Nekoma telah mencapai babak ketiga nasional. Mereka akan berhadapan langsung dalam pertandingan The Dumpster Battle. Saat pertandingan dimulai, kedua tim tidak membuang waktu untuk melakukan reli yang intens dan cepat. Ketegangan meningkat karena kedua tim bertekad untuk keluar sebagai pemenang. Para siswa dari SMA Nekoma datang untuk mendukung tim bola voli mereka.

Pertandingan berjalan sengit,Kageyama melakukan servis yang kuat. Namun, Kai dengan mudah menerimanya dan mengembalikannya. Kenma tidak membuang waktu untuk melempar servis cepat ke arah Lev.

Di lain sisi Karasuno bereaksi tepat waktu untuk melakukan blok dua orang, memaksa Lev melakukan pukulan straight. Nishinoya menyelamatkan spike dan Kageyama menindaklanjuti dengan lemparan tinggi ke Tanaka.

Ketika semua orang bertepuk tangan untuk permainan spektakuler itu, Hinata menantang Kenma, mengingatkannya bahwa ini pertandingan tidak ada kesempatan kedua.

Pertandingan dua tim tersebut sebagai pertempuran tempat sampah (Dumpster Battle), karena dua tim memiliki julukan gagak dan kucing. Tak hanya julukan, dua tim tersebut juga memiliki gaya bermain yang berbeda. SMA Karasuno dikenal sangat menyerang, sedangkan SMA Nekoma tim bertahan

Pengisi Suara

Dikutip dari My Anime List, para pengisi suara dalam karakter Haikyuu Dumpster Battle, masih sama dengan episode sebelum-sebelumnya, yakni:

- Ayumu Murase sebagai Shoyo Hinata

- Kaito Ishikawa sebagai Tobio Kageyama

- Yuki Kaji sebagai Kenma Kozume

- Yuichi Nakamura sebagai Tetsuro Kuroo

- Koki Uchiyama sebagai Kei Tsukishima

- Hisao Egawa sebagai Keishin Ukai

- Satoshi Hino sebagai Daichi Sawamura

