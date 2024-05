Artis Indonesia Ikut Gerakan Serukan Pray for Rafah, All Eyes on Rafah, Siapa Saja Mereka?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Indonesia ikut meramaikan gerakan di media sosial, gambar disertai tulisan Pray for Rafah, All Eyes on Rafah sebagai dukungan terhadap warga Palestina di Rafah yang menjadi korban kebiadaban genosida Israel. Para artis ini ramai-ramai membuat unggahan tulisan Pray for Rafah, All Eyes on Rafah dan diunggah di media sosial yang berpengikut jutaan pengikut itu, Selasa, 28 Mei 2024.

Pasukan Israel atau biasa disebut IDF melancarkan serangan besar-besaran ke Rafah pada Ahad, 26 Mei 2024. Sebanyak 45 orang, sebagian besar anak-anak, dilaporkan tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka. Korban yang tewas dalam kondisi sangat mengenaskan. Serangan ini dilanjutkan kemarin. Militer Israel beralasan wilayah yang diserang merupakan kompleks Hamas di Rafah dengan tujuan melenyapkan gudang amunisi berdasarkan data intelijen mereka.

Kekejaman Israel Picu Artis Indonesia Ikut Gerakan Pray for Rafah

Kekejaman Israel inilah yang memicu gerakan seruan Pray for Rafah, All Eyes on Rafah di media sosial sejak tadi pagi. Foto kampanye ini memperlihatkan kamp pengungsian di Rafah dan tulisan "All Eyes on Rafah," disebarkan di aplikasi X dan menempati trending topic nomor satu di seluruh dunia. Langkah ini diikuti netizen Indonesia, termasuk artis-artis yang memiliki pengikut banyak sebagai ajakan agar semua memperhatikan apa yang terjadi di Rafah.

Raffi Ahmad yang merupakan selebritas dengan pengikut terbanyak ketiga di Asia, 75,9 juta akun Instagram, mengunggah layar hitam bertuliskan "Pray for Rafah, All Eyes on Rafah." Pada keterangan unggahan, ia memberikan emotikon tangan yang menangkup hormat dan berdoa.

Atta Halilintar dengan pengikut 36,7 juta pengguna Instagram membuat unggahan gambar Artifial Intelligence (AI) yang memperlihatkan seorang bocah Palestina di antara tenda pengungsian menatap pesawat bertuliskan Rafah sedang menjatuhkan bom-bom ke wilayah sipil ini. Pada slide berikutnya, Atta mengunggah foto kampanye yang viral di seluruh dunia itu bertuliskan 'All Eyes on Rafah' itu. "Doa untuk Rafah hari ini," tulis Atta pada keterangan unggahannya.

Aktris dan kini pendakwah, Oki Setiana Dewi mengunggah video kekejaman IDF ke anak-anak Palestina di Rafah. Ia mengunggahnya di Instagram Storynya yang menampilkan seorang pria dewasa mengangkat mayat bocah tanpa kepala di kamp pengungsian.

Meisya Siregar dan Bebi Romeo Ajak Netizen Peduli dengan Rafah

Pasangan suami istri, Meisya Siregar dan Bebi Romeo termasuk deretan artis Indonesia yang mengawali gerakan ini. Pesohor yang belum lama melakukan perjalanan ziarah ke Masjid Al-Aqsa ini membuat unggahan bersama di Instagram, gambar poster anak-anak Palestina yang menjadi korban serangan kebiadaban IDF dan di atasnya gambar mata menangis bertuliskan, "All Eyes on Rafah."

Meisya dan Bebi membuat unggahan dengan kalimat menohok. "Make it trending!!! All Eyes on Rafah! Buka lebar mata kalian...Rafah sedang tidak baik-baik saja! Manaaaa postingan kamu tentang Rafah guys??? Masih update gak??? Masih peduli??? Diam bukan solusi! Masih punya semangat berjuang???" tulis Meisya.

