Meisya Siregar - Bebi Romeo Tembus Palestina, Salat di Al-Aqsa hingga Berdonasi ke Penduduk Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas Bebi Romeo dan Meisya Siregar menceritakan pengalaman mereka saat harus berjuang menempuh rute yang sulit agar bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa. Seperti yang telah diketahui, masjid yang disebut dengan Baitul Maqdis itu merupakan tempat suci ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Perjuangan Meisya Siregar dan Bebi Romeo Menembus Palestina

Meisya mengungkap lika-liku perjuangannya bersama sang suami dalam perjalanan tersebut lewat unggahan di Instagram. Hari pertama diawali dengan tadabbur atau menikmati keindahan alam sambil mengucap syukur di Kairo, ibu kota Mesir. Pada saat itu, Meisya berharap agar visa mereka bisa disetujui untuk masuk ke Kota Yerusalem, Palestina.

"Doain yah, besok kita 8 jam menuju perbatasan dan Allahu Akbar visa kita approved!!! Ada 2 orang dari rombongan kami di-reject, random people. Qadarullah wamasafa ala, semua yang diundang ke 3 masjid adalah pure kehendak Allah. Apapun qadar-NYA Allah, haqul yakin itu yg terbaik menurut Allah. Lahaulawalakuwata ilabillah Alaihil Adziim!" tulis Meisya di unggahannya pada Jumat, 23 Februari 2024.

Setelah delapan jam perjalanan, rombongan travel Meisya dan Bebi tiba di Taba, Mesir melewati Terusan Suez Canal dengan panjang sejauh 193 km. Di sini, mereka harus menginap semalam lagi menuju pemeriksaan pos di border untuk ke Palestina.

Akhirnya, perjuangan Meisya Siregar dan Bebi Romeo berbuah manis. Kegigihan mereka menembus Palestina terwujud. "Allahu Akbar! Labaik Ya Aqsa. Nisfu Syaban di Al Aqsa, walaupun enggak mengkhususkan ibadah tertentu, tapi puas bisa memperbanyak sujud dan doa dengan derai air mata. #AlAqsoJourney2024 is officially Accomplished," tulisnya.

Sambil mengucap syukur atas berkat tersebut, Meisya turut mendoakan pengikutnya agar bisa segera beribadah di Masjid Al-Aqsa. "Bisa segera hadir di Al-Quds, bisa terketuk hatinya untuk hadir meramaikan shaf-shaf Al-Aqsa. Bisa memperjuangkan niatnya dan dimudahkan Allah untuk bersujud di sini. Al Aqso menantikan kalian semua, Al-Aqsa merindukan kita di sini. Baitul Maqdis milik kita," tulis Meisya pada Ahad, 25 Februari 2024.

Manisnya Kebersamaan Meisya Siregar dan Bebi Romeo di Masjid Al-Aqsa

Meisya membagikan potretnya saat sedang berfoto dengan suaminya. Baginya, Masjid Al-Aqsa merupakan kota yang dipenuhi cinta setelah Madinah. "Cintaku bersemi lagi di sini. Enggak ada kata yang lebih indah, Baitul Maqdis I'm in love ! Sampai enggak rela tidur pengen buru buru subuh ngeliat pemandangan Maha Cantik ini," tulis Meisya Siregar.

Perempuan yang menikah dengan musisi Bebi Romeo pada 2004 lalu itu bersyukur dan senang bisa beribadah di kota suci ketiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. "Mbeb makasih yah udah bawa aku ke 3 Tanah Suci. Di sini kita bersama, di sini juga nanti kita dikumpulkan, di Padang Mahsyar yaitu di Baitul Maqdis," tulisnya sambil membagikan ungghan video.

Meski sudah sampai di tempat suci tersebut dan beribadah di sana, ada beberapa tentara Israel yang berjaga dan kerap mengecek mereka. Hal ini dibagikan oleh Meisya dan Bebi dalam perjalanan mereka. Untungnya, perjalanan tersebut berlangsung lancar dan diberikan keselamatan.

Meisya Siregar dan Bebi Romeo Berdonasi Langsung untuk Warga Gaza

Meisya bersama suami dan rombongan travelnya beribadah di Masjid Al-Aqsa selama empat hari. Tak hanya beribadah, Meisya bersama rombongan juga ikut berdonasi kepada penduduk Gaza. Khususnya bagi para pejuang kanker yang membutuhkan bantuan.

"Kita lagi masuk-masukin amplop donasi dari jamaah @saba_tourtravel. Mashaa Allah," tulis Meisya dikutip dari Intstagram Story pada Selasa, 27 Februari 2024."Alhamdulillah ada sekitar 20 orang keluarga yang ditampung di sini dan mereka ga bekerja (susah kerja karena memang segala sesuatu dipersulit)."

Meisya bersykur bisa memberikan donasi tersebut. Meski menurutnya tak banyak, uang tersebut akan sangat berguna karena tak ada penampungan khusus di Yerusalem, "Alhamdulillah kita bisa datang ke sini dan memberikan secara langsung donasi dari semua jamaah Saba Tour. Terima kasih," katanya sambil memberikan donasi ke korban Gaza, Palestina.

"Jazakumullah Khairan Jamaah @saba_tourtravel @alaaelkasaas, we can do it together! Alhamdulillah semoga donasi dari Jamaah mendapat Ridho Allah SWT," tulis @meisya__siregar.

