7 Daftar Film Agen Mata-Mata di Netflix yang Seru dan Menegangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar film yang menyukai cerita penuh intrik dan ketegangan, film tentang agen mata-mata dapat menjadi pilihan yang tepat untuk ditonton.

Genre film yang satu ini umumnya memiliki tema cerita yang didorong oleh kasus pemalsuan, penipuan, dan pengungkapan kebenaran.

Film agen mata-mata selalu memiliki plot yang berbelit-belit dengan misi yang terlihat mustahil untuk diselesaikan. Bahkan, film tentang mata-mata juga dibalut dengan drama, fiksi sejarah, dan aksi yang menegangkan. Bedanya, hal-hal tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui sebuah penyamaran rahasia.

Lantas, apa saja daftar film tentang agen mata-mata? Berikut rangkuman informasi mengenai film agen mata-mata terbaik di Netflix.

Daftar Film tentang Agen Mata-Mata di Netflix

1. The Angel (2018)

Melansir dari laman Entertainment Weekly, The Angle adalah salah satu film agen mata-mata terbaik di Netflix. Film ini bercerita tentang Ashraf Marwan, menantu Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, yang menjadi mata-mata Israel.

Film ini mengikuti kisah Marwan yang awalnya menawarkan solusi damai terhadap konflik antara Mesir dan Israel. Namun, dia justru ditegur oleh presiden. Pada akhirnya, dia pun mencoba untuk menawarkan informasi yang dia miliki kepada pemerintah Israel.

2. The Berlin File (2013)

The Berlin File mengangkat kisah tentang seorang agen Korea Utara di Berlin yang bernama Pyo Jong Seong. Sayangnya, dia justru dikhianati dan dilepaskan rekannya di tengah intrik spionase keuangan Jerman.

Bersama istrinya, Ryun Jung Hee, seorang penerjemah di kedutaan Korea Utara di Berlin, Pyo Jong Seong mencoba melarikan diri dari pembersihan, karena agen Korea Utara dan Selatan terus mengejar mereka.

3. The Good Shepherd (2006)

Ini adalah film yang mengangkat cerita tentang asal usul Badan Intelijen Pusat. Dikisahkan, Edward Wilson mengepalai operasi rahasia CIA di Teluk Babi.

Badan tersebut mencurigai Fidel Castro diberi informasi rahasia, jadi Wilson mencoba mencari kebocorannya.

Saat dia menyelidiki kasus tersebut, dia teringat dengan serangkaian kilas balik. Mulai dari peristiwa kematian ayahnya, masa-masa mahasiswanya di Yale, perekrutan ke dalam OSS yang masih baru, hingga hubungan dengan agensi, mitra Inggris, dan Soviet.

4. The Grey Man (2022)

Film agen mata-mata terbaik di Netflix berikutnya adalah The Grey Man. Diceritakan, Six adalah seorang pembunuh yang sangat terampil dalam program penyamaran CIA di Sierra. Namun, sebuah misi menjadi buruk dan membuat Six harus melarikan diri dari CIA.

Di sisi lain, ada mantan agen sosiopat Lloyd Hansen yang mengejarnya. Dibantu oleh agen Dani Miranda dan Donald Fitzroy, Six harus menjadi yang paling kejam untuk menghindari Hansen. Pasalnya, Hansen tidak akan berhenti untuk menjatuhkannya sebelum tujuan dia tercapai.

5. Madras Café (2013)

Madras Café bercerita tentang seorang agen Intelijen India yang melakukan perjalanan ke pulau pesisir yang dilanda perang, untuk menghabisi kelompok pemberontak.

Dia kemudian mengatur sumber dayanya untuk membuat terobosan yang signifikan, dengan satu-satunya nasihat agar tetap selamat, ‘Jangan sampai ketahuan.’

Di berbagai kesempatan, dia bertemu dengan seorang jurnalis yang ingin mengungkap kebenaran di balik perang saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, pencarian mereka akan kebenaran mengungkap konspirasi yang lebih dalam.

6. Munich – The Edge of War (2022)

Ini adalah film yang dibuat berdasarkan buku terlaris internasional karya Robert Harris. Munich – The Edge of War mengambil latar belakang cerita di Musim Gugur 1938 dan Eropa yang berada di ambang perang.

Adolf Hitler bersiap menginvasi Cekoslowakia dan pemerintahan Neville Chamberlain mati-matian mencari solusi damai. Dengan meningkatnya tekanan, Hugh Legat, pegawai negeri Inggris, dan Paul von Hartmann, diplomat Jerman, melakukan perjalanan ke Munich untuk menghadiri Konferensi darurat.

Saat negosiasi dimulai, kedua sahabat lama ini mendapati diri mereka berada di tengah jaringan dalih politik dan bahaya yang sangat nyata.

7. The 101-Year-Old Man Who Skipped Out on the Bill and Disappeared (2016)

Film agen mata-mata terbaik di Netflix selanjutnya adalah The 101-Year-Old Man Who Skipped Out on the Bill and Disappeared. Film bergenre kejahatan, petualangan, dan komedi ini menceritakan tentang seorang pria berusia 101 tahun bernama Allan Karlsson.

Dia melakukan perjalanan menjelajahi Eropa untuk mencari resep soda Rusia yang hilang pada awal tahun 70an. Sayangnya, dia bukan satu-satunya yang mencari resep tersebut. Adapun ini merupakan sekuel dari film “The 100 Year-Old Man Who Climbed out The Window and Disappeared

RADEN PUTRI

