Film Siksa Kubur Turun Layar setelah 40 Hari di Bioskop, Raup 4 Juta Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Film Siksa Kubur garapan Joko Anwar turun layar atau pamit dari bioskop Indonesia, setelah bertengger selama 40 hari pasca dirilis pada hari Lebaran, 11 April 2024 lalu. Informasi turun layar tersebut diunggah oleh sutradara Siksa Kubur, Joko Anwar melalui unggahan foto di Instagram pribadinya @jokoanwar.

Film Siksa Kubur Pamit dari Bioskop Usai Tembus 4 Juta Penonton

"Siksa Kubur pamit dari bioskop Indonesia. Terima kasih sudah menerima kami di hati. Semoga berkenan diingat," tulis foto yang diunggah tersebut pada dua jam yang lalu, pada Rabu, 22 Mei 2024.

Siksa Kubur juga telah sukses mendulang 4 juta penonton. Menurut informasi yang dibagikan, Siksa Kubur tembus 4.000.826 penonton selama kurun waktu tersebut. Jokan, sapaan akrab Joko Anwar juga mengucapkan banyak terima kasih kepada 4 juta penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton film tersebut. Ia juga mengatakan film ini menjadi garapan yang tidak akan pernah dilupakan olehnya, terlebih uforia para penonton atas film tersebut.

"Terimakasih untuk keriaan, teori-teori, fan art, diskusi, api semangat yang kalian berikan buat Siksa Kubur. Tak akan bisa terlupakan dan memberikan semangat bagi kami untuk segera berkarya lagi. Siksa Kubur pamit dari bioskop Indonesia, berlayar ke perjalanan berikutnya. Mudah-mudahan hari-hari kalian menyenangkan. Salam sinema," tulis Jokan dalam keterangan foto.

Warganet Ucapkan Terima Kasih kepada Joko Anwar

Pasca informasi turunnya film Siksa Kubur di bioskop hari ini, warganet memenuhi kolom komentar sutradara Pengabdi Setan tersebut. Tak sedikit juga yang turut mengucapkan terima kasih kepada Joko Anwar atas film pertamanya bersama Rumah Produksi Come and See Pictures.

"Selamat untuk 4 juta dengan kualitas terbaiknya," tulis akun @muda*****. "Selamat buat Siksa Kubur udah menjadi film Indonesia paling beda sepanjang masa. Sukses terus buat Come and See Pictures. Ditanggung karya-karya kalian selanjutnya. Sukses terus," tulis akun @daffa*******. "Selamat 4 juta penonton mas Jokan," tulis @ozam*****.

