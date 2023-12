Sahabat Ungkap Lagu You're Losing Me Taylor Swift Ditulis Sebelum Putus dengan Joe Alwyn

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift baru saja merilis lagu You're Losing Me (From The Vault) pada Rabu, 29 November di berbagai platform musik untuk merayakan pencapaiannya sebagai Global Top Artist Spotify 2023. Sebelumnya, lagu yang telah rilis pada Mei 2023 ini diyakini menceritakan tentang keretakan hubungannya dengan Joe Alwyn.

Berpacaran selama 6 tahun dengan Joe, keduanya berpisah pada April 2023. Tak sampai setahun, penyanyi berusia 33 tahun itu sudah berpacaran dengan atlet NFL, Travis Kelce. Melihat hal ini, publik menilai Taylor move on dengan cepat. Namun, rekan kerja dan sahabat Taylor, Jack Antonoff menghebohkan internet dengan membocorkan momen Taylor menggarap lagu tersebut.

Jack Antonoff Ungkap Tanggal Taylor Swift Buat Lagu You're Losing Me

Ternyata, Taylor Swift menulis dan merekam lagu You're Losing Me pada Desember 2021, alias lebih dari satu tahun sebelum dia dan Alwyn resmi putus. "You're Losing Me rilis hari ini. Sebuah lagu spesial dari sesi Midnights yang akhirnya rilis streaming!" tulis Antonoff dalam unggahan Instagram story-nya pada Rabu, 29 November 2023.

Dalam unggahan itu, Jack Antonoff membagikan foto Taylor Swift dengan rambut yang dikuncir berantakan dan mengenakan crewneck rajutan oranye sambil memungut kismis di meja dapurnya. "Ditulis dan direkam di rumah pada tanggal 12/5/21 tepat setelah Taylor memakan kismis ini," tulis Antonoff melanjutkan narasinya.

Hubungan Taylor Swift dan Joe Alwyn Sudah Lama Retak

Para penggemar terkejut dengan tanggal sebenarnya lagu tersebut dibuat pada 5 Desember 2021. Swifties mulai berkomentar di media sosial dengan menyebut bahwa hubungan Taylor dan Joe sudah tidak baik-baik saja sejak lama. "Jadi dia (Taylor Swift) merasa seperti ini selama bertahun-tahun," "Aku tidak bisa melupakan bahwa lagu ini ditulis pada 2021," cuitan beberapa fans.



- Indonesia juga menanggapi kabar tersebut di unggahan Twitter baru-baru ini. "Guys ternyata You're Losing Me dibuat di 2021, yang artinya Taylor tidak move on secepat itu. Dia telah menderita untuk waktu yang lama sebelum mereka secara resmi putus, mau peluk Mbak Taylor," tulis netizen Indonesia.

Meski begitu, banyak penggemar lain yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Swifties mengungkap bahwa keduanya mungkin sempat putus pada 2021 namun kembali balikan hingga akhirnya benar-benar resmi berpisah di tahun ini. Menurut mereka, sebaiknya jangan berasumsi lebih dalam soal hubungan pribadi Taylor Swift, tapi dinikmati saja karya-karyanya.





MARIE CLAIRE | E!



