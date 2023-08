Voice of Baceprot Diulas Washington Post, Ini Daftar 11 Kota dalam Tur VOB di Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan Instagram resminya @voiceofbaceprot, Voice of Baceprot sukses memberikan penampilan terbaik dalam rangkaian tur Amerika Serikat di Washington DC. Pada 15 Agustus 2023, trio Firdda Marsya Kurnia (gitar, vokal), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Sitti (drum) ini memukau para penonton di Washington DC, tepatnya di Union Stage yang sekaligus menjadi rangkaian tur ke-9 di Negeri Paman Sam.

Pada 16 Agustus 2023, Wahington Pos memuat artikel yang mengulas penampilan Voice of Baceprot dengan judul Indonesian Trio Voice of Baceprot Geberates High-Voltage Metal. Penampilannya disebut memiliki gelombang energi restoratif yang menyala-nyala.

Voice of Baceprot sudah memulai tur pertama mereka di Amerika Serikat sejak awal Agustus 2023. Sebelumnya, mereka telah mengonfirmasi kebenaran terkait tur bertajuk “Retas” ini melalui media sosial Instagram pada 7 Juni 2023. Mereka membagikan poster terkait kota-kota di Amerika Serikat yang akan dituju dalam rangkaian tur pertamanya.

Band asal Garut ini telah tampil dalam 11 pertunjukan selama dua minggu dalam rangkaian tur Amerika Serikat. Salah satu tur tersebut dilakukan dalam satu set di festival Head In The Clouds 88rising, California.

Secara lebih jelas, kota-kota di Amerika Serikat yang menjadi tempat tujuan Voice of Baceprot dalam tur Amerika Serikat sebagai berikut, yaitu:

Pada 3 Agustus 2023 di El Cid, Los Angeles, California. Pada 5 Agustus 2023 di Backstage Bar, Las Vegas, Nevada. Pada 6 Agustus 2023 di Head In The Clouds 88rising, Pasadena, California. Pada 8 Agustus 2023 di Beat Kitchen, Chicago, Illinois. Pada 9 Agustus 2023 di The Shelter, Detroit, Michigan. Pada 11 Agustus 2023 di Hard Rock Café, Pittsburgh, Pennsylvania. Pada 12 Agustus 2023 di The Middle East Downstairs, Boston, Massachusetts. Pada 13 Agustus 2023 di Gramercy Theatre, New York. Pada 15 Agustus 2023 di Union Stage, Washington , DC. Pada 18 Agustus 2023 di The New Parish, Oakland, California. Pada 19 Agustus 2023 di The Stage Room UCSD, San Diego, California.

Pengumuman tur Voice of Baceprot diinformasikan kepada publik hanya beberapa minggu usai trio ini mulai mempromosikan album debut mereka, Retas. Mereka telah berhasil lebih dahulu melalui single The Enemy Of Earth Is You. Single tersebut merupakan lagu gitar-heavy yang mendesak dan berfungsi ganda sebagai call-to-arms melawan perubahan iklim, sebagaimana tertulis dalam nme.

Namun, sebelum melambung berkat The Enemy Of Earth Is You, Voice Of Baceprot telah merilis empat single asli bersama EP sampul dan EP remix rumah progresif dari single terobosan 2018, School Revolution. Selain itu, trio rock asal Garut, Jawa Barat ini juga berhasil masuk nominasi Grammy Awards dua kali. Bahkan, mereka juga pernah menjadi kolaborator Madonna Timo Maas serta DJ Jerman bernama Andre Winter dalam lagu berjudul School's Out Re-Bang. Lalu, belakangan ini, Voice of Baceprot berhasil masuk dalam NME 100, daftar 100 artis yang sedang naik daun di seluruh dunia dan siap menghasilkan karya besar pada 2023.

RACHEL FARAHDIBA R I SDA

