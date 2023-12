Afgan akan Konser di Bandung, Dimeriahkan Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Afgan Evolution Live in Bandung 2023 akan digelar pada Sabtu, 23 Desember 2023 di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung. Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo akan turut hadir sebagai Special Guest Stars dalam konser yang dipromotori oleh Rayyan Production dan After Seven Promotion.

“Buat semua Afganisme di Kota Bandung, momen istimewa konser saya yang bertajuk Evolution Live in Bandung akan lebih spesial karena saya akan menghadirkan sahabat saya Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo untuk tampil di atas panggung sebagai tamu spesial, can’t wait to be on stage with them and sing along dengan semua Afganisme di Bandung 23 Desember nanti,” kata Afgan.

Alasan Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo Terima Ajakan Afgan

Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo sedikit membeberkan alasan menerima tawaran Afgan untuk tampil di konsernya. “Saat dihubungi Afgan untuk tampil di Bandung sebagai special guest star saya bilang I’m in, sebagai sahabat sesama musisi saya sangat support Afgan, konser perjalanan evolusi ini memiliki arti bagi kita semua, sudah pasti akan seru dan istimewa”.

“Dia adalah sahabatku juga, senang bisa menjadi bagian dari konser Evolution Live in Bandung nanti, ayo kita bertemu di Bandung secepatnya," kata Rendy Pandugo.

Konferensi pers konser Afgan Evolution Live in Bandung 2023, Senin, 11 Desember 2023. Dok. Istimewa

Konser Perjalanan Evolusi Musik 15 Tahun Afgan Berkarya

Mohamed Ali Aka selaku Founder After Seven Promotion mengungkapkan konser Afgan Evolution Live in Bandung 2023 akan menjadi momen konser selebrasi yang sangat istimewa, Afgan sendiri akan membawakan lagu-lagu pilihan selama 15 tahun berkarya di dunia musik. Dalam konser ini, Afgan juga akan membawakan lagu terbarunya yang yang baru saja dirilis pada Oktober 2023 dinyanyikan bersama Lyodra yang berjudul Ada, lagu sedih penuh dengan syarat emosi yang menceritakan tentang perpisahan.

Afgan akan menghadirkan penampilan spektakulernya melalui Afgan Evolution Live in Bandung 2023, yang merupakan rangkaian tur konsernya yang bertajuk Evolution pada periode 2022-2023. Tur tersebut telah dimulai sebelumnya pada 2022 di Malaysia dan 2023 di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno Jakarta, hingga berlanjut ke kota Bandung pada Desember 2023 mendatang.

Harga Tiket Konser Afgan

Platinum + : Rp 3.000.000 (Reguler)

Platinum : Rp 850.000 (Presale 2) - Rp 1.250.000 (Reguler)

Gold : Rp 750.000 (Presale 2) - Rp 950.000 (Reguler)

Silver : Rp 400.000 (Presale 2) - Rp 475.000 (Reguler)

Harga yang tertera di atas sudah termasuk pajak. Selain kelas Silver (Festival Standing) nomor kursi akan diberikan pada saat penukaran tiket. Penukaran tiket dilakukan pada 21-23 Desember 2023.

Sonny Herlambang selaku Founder Rayyan Production mengungkapkan saat ini untuk tiket masih tersedia dan dapat dibeli hanya melalui loket.com dan tiket.com. "Konser akan dimulai pukul 20.00 WIB, kami imbau untuk semua Afganisme di kota Bandung agar dapat hadir tepat waktu untuk menghindari padatnya arus lalu lintas sebaiknya untuk dapat hadir lebih awal dan tepat waktu," katanya.

