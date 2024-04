Siti Nurhaliza akan Menggelar Konser dengan Tajuk Cinta di Awan, Simak Jadwalnya!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Diva, Penyanyi Melayu dan juga Produser Musik asal Malaysia, yaitu Siti Nurhaliza atau yang juga akrab disapa Dato' Sri ini akan menggelar konser tunggal dengan tajuk Love is in The Sky atau Cinta di atas Awan dalam waktu dekat ini. Kabar gembira perihal konser itu ternyata langsung diumumkan oleh Siti Nurhaliza sendiri, penyanyi nomor satu di Negeri Jiran, Malaysia itu.

Setelah cukup lama tak menggelar konser tunggal, untuk pertama kalinya, penyanyi dengan bayaran paling mahal di Malaysia itu akan menginjakkan kakinya di Arena Of Stars, Gedung Konser yang terletak di Genting Hinglands, Malaysia pada 10 Agustus 2024.

"Tak sabar menunggu. Mari kita pergi ke awan bersama. Seperti yang sudah dijanjikan, hari ini kami membuat pengumuman konser terbaru saya Agustus ini," tulisnya dalam kolom keterangan foto yang diunggahnya pada Kamis, 18 April 2024.

Sebelumnya, pengumuman itu juga lebih dulu dibagikan oleh Instagram Resorts World Genting. Akun itu menuliskan jika penyanyi yang pernah mendapatkan gelar Voice of Asia pada 2002 itu akan melanjutkan perjalanan kariernya sebagai seorang penyanyi berbakat melalui konsernya itu.

"Penampilan kali ini sebagai media baginya (Siti Nurhaliza) untuk membuktikan cinta dan kasih sayangnya kepada para penggemar. Jangan lewatkan kesempatan menonton Siti Nurhaliza," tulis akun itu.

Pembelian Tiket Konser Siti Nurhaliza

Melalui informasi itu, Resorts World Genting juga menuliskan dan menginformasikan bahwa jadwal pembelian tiket untuk konser Siti Nurhaliza itu akan nantinya akan dibuka satu Minggu lagi. Tiket itu hanya dijual di aplikasi perbelanjaan tiket online yaitu rwgenting.com dan myticket.asia saja.

"Nantikan pembelian tiket di rwgenting.com dan myticket.asia pada Kamis, 25 April 2024," tulis akun itu di akhir pengumumannya dengan menandai Siti Nurhaliza.

Popularitas Siti Nurhaliza di Indonesia

Siti Nurhaliza mulai dikenal di Indonesia sejak 1997, Ia dianggap sebagai salah satu artis dari luar Indonesia yang dapat menarik perhatian dalam industri musik di Tanah Air. Di tahun itu pula Siti menggelar konser secara live di Indosiar. Sejak itu, ia mulai menggelar serangkaian konser di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan berlanjut kota-kota lain di Indonesia. Ia juga berduet dengan Diva Indonesia, Kris Dayanti untuk lagu ciptaan Charlie ST12, 'Tanpamu."

