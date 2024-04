Rampungkan Materi Album Keduanya, Sal Priadi Umumkan Istirahat Bermain di Medsos

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Sal Priadi mengumumkan istirahat dari media sosial usai menggarap semua lagu baru di album penuh keduanya yang bertajuk MARKERS AND SUCH PENS FLASHDISK. Pengumuman itu ia tulis di saluran siaran Instagram pada Jumat, 5 April 2024.

Ia mengatakan, semua proses pengerjaan album lagunya itu telah rampung digarap. Beberapa lainnya bahkan telah diunggah ke sistem, kemarin. Kini, ia menuliskan, tinggal menunggu kapan dirilisnya.

Album Baru Rampung, Sal Priadi Rehat dari Media Sosial

"Aku mau menenangkan diri sebentar dari hiruk pikuk album, ga main social media dulu, hal-hal terkait promosi atau informasi apapun nanti dipegang sama tim. Terima kasih, kita ketemu lagi segera ya," tulis Sal Priadi pelantun lagu 'Amin Paling Serius'. "Aku log out dulu ya, see u, take care and be safe," lanjutnya, yang ditanggapi 300 anggota di kanalnya.

Sal, sapaan akrabnya akan merilis lagu-lagunya pada 30 April 2024. Album itu sebelumnya berjudul MARKERS AND SUCH dengan tiga lagu di dalamnya, yaitu 'Kita Usahakan Rumah Itu', 'Mesra-mesraannya Kecil-kecilan dulu', dan 'Lewat Sudah Pukul Dua, Makin Banyak Bicara Kita.'

Lalu, dilengkapi dengan PENS FLASHDISK album itu jadi berisi 12 lagu. Sebelumnya, sudah ada empat lagu yang telah dirilisnya untuk pembukaan albumnya itu, yaitu lagu 'Dari Planet Lain', Yasuda, Episode dan Foto kita blur. Sisanya yaitu Semua lagu cinta, Di mana alamatmu sekarang, Ada Titik-titik di Ujung Doa', 'Biar Jadi Urusanku', 'Zuzuzaza', 'Hi', 'Selamat Pagiiii', 'Gala Bunga Matahari', dan 'I'd like to Watch You Sleeping'.

Lagu-lagu Sal Priadi memang hits di telinga kalangan pencinta musik indie. Bahkan, ia pernah tujuh kali masuk dalam daftar nominasi Anugerah Musik Indonesia dan satu penghargaan di Piala Citra pada Festival Film Indonesia untuk Pencipta Lagu Tema Terbaik.

Perjalanan Karier Musik dan Film Sal Priadi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2015 lalu, ia memulai debutnya di dunia musik melalui cover, dengan mengunggahnya di akun SoundCloud miliknya, dibantu oleh Mahatamtama dan Derry dari grup musik Coldiac. Sal kemudian merilis lagu pertama berjudul "Kultusan" melalui GZZ Records pada 2017. Single kedua berjudul "Ikat Aku di Tulang Belikatmu" dirilis pada 8 Juni 2018. Lagu tersebut mengantarkan Sal untuk meraih nominasi Artis Solo Pria Pop Terbaik pada ajang Anugerah Musik Indonesia 2018.

Lalu, single ketiganya yang berjudul "Melebur Semesta" juga dirilis 7 Desember 2018. Lagu keempat berjudul "Jangan Bertengkar Lagi Ya? OK? OK!" diproduseri musisi Pamungkas dirilis 27 Februari 2019. Sal kemudian merilis lagu bersama penyanyi Nadin Amizah yang berjudul "Amin Paling Serius" pada 29 Mei 2019 yang juga menghantarkannya untuk lebih di kenal oleh kalangan pencinta musik.

Kemudian, Sal merilis kembali merilis album studio pertama berjudul Berhati pada 20 Februari 2020. Ia merilis single berjudul "Irama Laot Teduh", dibantu arahan produser Ari Renaldi, pada 9 Juli 2020. Pada tahun yang sama, Sal kemudian memulai untuk debut di teater dengan judul Anugerah Terindah sebagai Hed.

Tertarik di Dunia Layar Lebar

Pada 2021, Sal mulai tertarik di dunia peran layar lebar, ia mulai memerankan tokoh Tokek dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang diproduksi 2021 dan serial web Imperfect the Series sebagai Gilang di Episode 2. Dua tahun kemudian, Sal kembali bermain menjadi Awan Ambara di film Ketika Berhenti di Sini. Di tahun ini, ia bermain sebagai sosok Yadi di film 24 Jam Bersama Gaspar besutan Yosep Anggi Noen. Ia juga mengisi lagunya di film ini.

Pilihan Editor: Sal Priadi Daur Ulang Lagu Mencintaimu Jadi Versi Maskulin