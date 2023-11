Tertawan Hati Milik Awdella Menang Video Musik Favorit AMI Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musik video Tertawan Hati dari Awdella mendapatkan penghargaan khusus sebagai Video Musik Favorit dalam ajang AMI Awards 2023. Penghargaan khusus tersebut diberikan karena lagunya tembus 90 juta penonton di YouTube selama satu tahun terakhir.

Awdella bergegas naik ke atas panggung saat namanya diumumkan sebagai pemenang ajang penghargaan musik bergengsi di Tanah Air itu. "Selamat malam semua. Maaf saya menangis karena tidak menyangka mendapatkan penghargaan ini," ujar penyanyi bernama asli Alda Wiyekedella Arief Suyoso di JIExpo Kemayoran Jakarta pada Rabu malam, 8 November 2023.

Sambil menangis karena terharu atas pencapaiannya, ia kembali melanjutkan ucapannya. "Saya mau berterima kasih kepada Allah SWT, mama, papa yang selalu dukung aku. Buat manajemen aku Star Media Nusantara, buat produserku tercinta LDR, dan buat Dellavers yang selalu dukung aku," kata Awdella di atas panggung malam puncak Anugerah Musik Indonesia yang ke-26.

Penghargaan Pertama Awdella

Berhasil membawa pulang piala AMI sebagai penghargaan perdananya, penyanyi berusia 24 tahun ini juga mengungkapkan harapannya dalam berkarya di belantika musik Tanah Air. "This is my first award ever dan aku berharap bisa selalu berkarya dan mewarnai musik Indonesia," ujar Awdella.

Tertawan Hati tentang Hubungan Toxic

Tertawan Hati rilis pada 1 Juli 2022 di YouTube HITS Record. Lagu ini menceritakan tentang sebuah keadaan dalam sebuah hubungan yang serba salah. Ingin bertahan tapi terlalu lelah dengan pasangan namun tidak sanggup jika harus hidup sendirian. Dibantu oleh Audree Dewangga, David Elsandro, dan Yotari Kezia, Awdella menulis sendiri single ini.

“Jadi aku tulis ini berdasarkan pengalaman teman aku yang sebenarnya ada dalam hubungan toxic, tapi enggak bisa meninggalkan pasangan nya karena terlanjur cinta,” tutur Awdella dikutip dari keterangan musik videonya.

AMI Awards 2023 Merayakan Perbedaan

AMI Awards merupakan penghargaan musik tertinggi di Indonesia sebagai bentuk komitmen Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) untuk menghargai prestasi musisi Tanah Air atas karya yang telah mereka hasilkan. AMI Awards berupaya untuk mendorong insan musik agar terus memberikan dampak positif bagi perkembangan industri musik di Indonesia.

Mengusung tema "Merayakan Perbedaan," AMI Awards tahun ini menampilkan pesta musik Indonesia dengan keberagaman genre dan generasi yang ada hingga saat ini. YAMI baru saja mengumumkan pemenang dari 62 kategori dan 5 penghargaan khusus yang terbagi dalam 2 babak pada malam puncak AMI Awards yang ke-26 di 2023.

Keseluruhan pemenang yang mendapatkan piala AMI Awards 2023 merupakan hasil kurasi tim kategorisasi dari 4800 lebih lagu yang masuk. Nominasi yang diumumkan sebelum malam puncak berlangsung kemudian dinilai oleh anggota pemungutan suara secara independen.

INTAN SETIAWANTY

