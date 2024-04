Cerita Faradina Mufti dan Widuri Puteri Soal Pendalaman Karakter Sita di Film Siksa Kubur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Faradina Mufti dan Widuri Puteri Sasono disebut memiliki chemistry yang kuat dalam membangun dan memerankan karakter Sita di dua dimensi waktu berbeda. Sita adalah karakter utama yang paling dominan dalam film Siksa Kubur. Widuri memainkan Sita Kecil dan Faradina Mufti sebagai Sita dewasa.

Keduanya bercerita hanya bertemu saat reading saja, sangat jarang bertemu di lokasi lantaran lawan main yang berbeda. Faradina Mufti mengatakan, suksesnya karakter Sita karena peran sutradaranya yang menciptakan karakter begitu detail.

"Aku sama Widuri hanya ketemu saat reading aja, sangat jarang bertemu di shoot. Aku lebih intens bersama Kak Reza Rahadian, Widuri sama Muzakki Ramadhan. Kalau dibilang karakternya nyambung, berarti berkat bang Joko," kata Faradina di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2024.

Peran Joko Anwar di Siksa Kubur Hidupkan Karakter Sangat Kuat

Faradina mengatakan, selama syuting film horor itu, peran Joko Anwar sebagai sutradara sangat besar dalam memperlakukan aktor-aktornya. Bahkan, suksesnya karakter Sita dalam film ini tidak melupakan peran Joko Anwar di dalamnya. "Mungkin energinya menyalur dari bang Joko ya. Kita one on one sama bang Joko. Jadi ya dia juga yang berhasil menyalurkan karakter ini," kata Faradina Mufti.

Serupa dengan Faradina, Widuri Puteri juga memiliki pandangan yang sama. "Kalau dibilang kenapa karakternya nyambung, ya pastinya berkat bang Joko. Big thanks to bang Joko," kata Widuri Puteri. Tak menampik pernyataan itu, Joko Anwar balik memuji karakter-karakter yang ada dalam film kesepuluhnya itu. Joko mengaku, tak banyak yang harus ia rapikan dalam film ini, lantaran dia telah menemukan karakter yang benar-benar cocok dengan tokoh ciptaannya.

"Jujur, mereka semua ini punya karakter yang cocok sekali dengan film ini. Tak banyak yang saya ubah, karena mereka sendiri sudah matang dalam penjiwaannya," kata Joko Anwar.

Sinopsis Film Siksa Kubur

Setelah kedua orang tuanya menjadi korban bom bunuh diri, Sita menjadi tidak percaya pada agama. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu: mencari orang yang paling berdosa dan ketika orang tersebut meninggal, Sita ingin masuk ke dalam kuburnya untuk membuktikan bahwa siksa kubur dan agama itu tidak ada. Namun, tentu ada akibat yang mengerikan bagi mereka yang tidak beriman.

Film Siksa Kubur, yang berdurasi 1 jam 57 menit itu akan dirilis pada 11 April 2024 saat libur Lebaran. Film ini ditulis dan disutradarai Joko Anwar.

