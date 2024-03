Marcello Tahitoe Umumkan Istri Hamil Anak Kedua: Dunia Mau Jadi Kakak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Marcello Tahitoe alias Ello mengumumkan istrinya, Cindy Maria tengah hamil anak kedua. Ello membagikan foto putri pertamanya, Dunia Tahitoe yang berusia 1 tahun, dan hasil test pack dengan garis dua.

"Cieee yang mau jadi kakak nihh Duniaa. Yess mama @cindymariatahitoe !!! Thank you Jesus!!" tulis Ello di Instagram pada Kamis, 28 Maret 2024. Cindy terlihat membalas unggahan tersebut di kolom komentar dengan memberikan dua emotikon yang menggambarkan perasaan haru sekaligus senang.

Di Instagram Storynya, Ello mengaku kalau dirinya berharap anak keduanya nanti berjenis kelamin laki-laki. "Doain cowok ya ini adeknya," tulis Ello ketika membalas ucapan selamat dari rekannya.



Marcello Tahitoe dan Cindy Maria Menagis Terharu

Berikutnya Cindy Maria membagikan video reaksi Ello ketika pertama kali diperlihatkan hasil test pack positif. Ello tersenyum bahagia sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Keduanya terharu dan tidak sabar menanti kelahiran adik Dunia.

"Mau pake lagu tapi gemesh banget sama reaksinya, si papa nangis. Kita sama-sama terharu karena Dunia mau jadi kakak, so cute gak sabar liat reaksi Dunia pas liat babynya nanti," tulis Cindy di Instagram Story yang diunggah ulang oleh Ello.



Marcello Tahitoe Banjir Ucapan Selamat

Sederet selebritas juga memberikan selamat kepada Ello dan Cindy yang akan segera menjadi orang tua dari dua anak. "Congrats my bro @marcello_tahitoe," tulis Andre Taulany. "Congraaattsss my brother," tulis Eno Gitara atau Eno Netral. "Waaaaaah congratulations kakak Dunia, mama @cindymariatahitoe & papa @marcello_tahitoe," tulis Jolene Marie.



Marcello Tahitoe dan Cindy Maria Rayakan Ulang Tahun Anak Pertama

Marcello Tahitoe dan Cindy Maria baru saja merayakan ulang tahun Dunia Tahitoe yang ke-1 pada 20 Februari 2024. Di tanggal tersebut, Ello juga berulang tahun yang ke-41. Keduanya mengusung tema lebah dan didominasi warna kuning untuk pesta ulang tahun Dunia dan Ello.

"Kami hanya bisa berterima kasih kepada Big Man kami di atas karena kami telah berhasil sejauh ini…ada banyak sekali kenangan yang patut dikenang, namun kami berharap kenangan itu akan tetap terpatri di hati kami selamanya!" tulis Cindy di Instagram saat membagikan momen ulang tahun Dunia.



Marcello Tahitoe Jadi Ayah di Usia 40 Tahun

Ello mengungkapkan kebahagiaannya ketika menyambut anak pertama tahun lalu, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-40. Kehadiran buah hatinya menjadi kado terindah untuk Ello. Dia juga bersyukur memiliki istri yang kuat selama hamil.

"Orang bilang 'Life begins at 40', gw baru tau banget rasanya ini. Hari ini genap 40 dan langsung jadi Bapak. Kado ultah terindah dari Tuhan. Thank you Jesus. Shout out to my brave wife @cindymariatahitoe, yang udah kuat ngelewatin 9 bulan ini. I love you the most!" tulis Ello di Instagram pada 20 Februari 2023.

Marcello Tahitoe dan Cindy Maria menikah di Bali pada Selasa, 25 Januari 2022. Keduanya melakukan pemberkatan dan saling mengucap janji pernikahan di depan pendeta. Malamnya, pesta resepsi keduanya digelar secara santai.

