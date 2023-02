Profil 4 Vokalis Dewa 19: Ari lasso. Once, Ello, Virzha, Mana Favoritmu?

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir pekan lalu, band legendaris asal Indonesia, Dewa 19 menggelar konser pada Sabtu, 4 Februari 2023 di Jakarta International Stadium (JIS). Dewa 19 berhasil menghibur penggemar yang hadir untuk menonton. Dalam konser tersebut, sejumlah lagu hits dibawakan oleh Dewa 19 beserta keempat vokalisnya.

Sejak awal pembentukannya pada 26 Agustus 1986 hingga saat ini, Dewa 19 mengalami perombakkan personil dan formasi. Saat ini, grup band Dewa 19 memiliki empat vokalis, yaitu Ari Lasso, Once, Ello, dan Virzha. Berikut adalah profil dari keempat vokalis Dewa 19:

Vokalis Dewa 19 Ari Lasso tampil dalam konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2023. Konser bertajuk "Pesta Rakyat Dewa 19" dalam rangka 30 tahun grup musik Dewa 19 berkarya. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

1. Ari Lasso

Ari Lasso merupakan vokalis Dewa 19 yang pertama sejak 1991-1999. Pemilik nama lengkap Ari Bernardus Lasso hengkang dari Dewa 19 ketika band tersebut akan merilis album Bintang Lima (2000). Ari Lasso mulai bersolo karir melalui album solo pertamanya berjudul Sendiri Dulu (2001).

Band Dewa 19 dengan vokalis Once Mekel tampil menghibur penonton pada konser The Best of Dewa 19 di The Kasablanka Hall, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2019. Konser bertajuk reuni Dewa 19 bersama Once Mekel tersebut membawakan 20 judul lagu menghibur fansnya. ANTARA FOTO/Reno Esnir

2. Once

Pemilik nama lengkap Elfonda Mekel ini bergabung dengan Dewa 19 pada 1999. Pada 2011, Once memilih hengkang dari band yang telah membesarkan namanya itu. Once masih aktif di dunia tarik suara yang berfokus solo karir. Setelah merilis berbagai single, Once meluncurkan album solo pertama berjudul Once (2012).

Mantan vokalis Band Dewa 19 Virza (kiri) dan Ello (kanan) tampil bersama dalam konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2023. Konser bertajuk "Pesta Rakyat Dewa 19" dalam rangka 30 tahun grup musik Dewa 19 berkarya. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

3. Ello

Marcello Tahitoe atau yang lebih dikenal dengan nama Ello bergabung sebagai vokalis band Dewa 19 pada 2022. Sebelumnya, Ello dikenal sebagai penyanyi solo dengan debut karier musiknya melalui album pertamanya yang berjudul "Ello" pada 28 Februari 2005. Salah satu single hitsnya berjudul ‘Masih Ada’.

4. Virzha

Sebelum menjadi vokalis Dewa 19, Virzha dikenal sebagai penyanyi solo jebolan ajang pencarian bakat, Indonesian Idol 2014. Pria kelahiran 12 Mei 1990 ini sukses memukai para juri terbukti pemilik nama lengkap Muhammad Devirzha ini berhasil mendapatkan juara tiga Indonesian Idol. Nama Virzha semakin dikenal setelah remake lagu 'Aku Lelakimu' milik Anang Hermansyah. Lagu tersebut cukup fenomenal ketika dinyanyikan Virzha.

NAOMY A. NUGRAHENI

