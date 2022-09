Dewa 19 Gelar Konser Indoor Terbesar di Solo, Harga Tiket Mulai Rp 250 Ribu

Konser tiga dekade Dewa19 nanti akan setara dengan kemegahan panggung dan tata cahaya yang spektakuler seperti di kota-kota sebelumnya yang dibawa oleh Redline Kreasindo selaku penyelenggara, disiapkan untuk menghibur seluruh Baladewa dan Baladewi yang ada di kota Solo dan sekitanya yang sudah rindu untuk menyaksikan kembali penampilan dari Dewa 19 bersama Ari Lasso , Once Mekel, Ello, Virzha dan juga drummer Tyo Nugros yang akan membawakan 30 lagu hits untuk dinyanyikan Live on Stage.

TEMPO.CO , Jakarta - Dewa 19 akan menggelar konser dengan 4 vokalis dan 2 drumer di Edutorium UMS, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 26 November 2022. Konser 30 Tahun Dewa 19 ini menjadi menjadi konser indoor pertama dan terbesar di kota Solo yang mempunyai slogan The Spirit of Java.

Setelah rehat selama 2 tahun, We The Fest 2022 akhirnya kembali digelar secara langsung selama 3 hari dan dimeriahkan banyak musisi ternama.

We The Fest 2022 Digelar Offline 3 Hari, Dimeriahkan Jackson Wang hingga Dewa 19

Dewa 19 Rilis Ulang Lagu Still I'm Sure We'll Love Again Bareng Virzha dan Ello

Dewa 19 merilis ulang Still I'm Sure We'll Love Again, lagu dari album Format Masa Depan yang aslinya menampilkan vokal Ari Lasso.

