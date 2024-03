Silsilah Keluarga Queens Grup Dalam Drama Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears menjadi drama Korea yang mendapat rating tinggi sejak penayangannya sejak 9 Maret 2024. Drama ini menceritakan romansa Hong Hae In (Kim Ji Won), pewaris chaebol yang dikenal sebagai ratu department store Queens Group.

Selain itu Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), putra kepala desa Yongduri dan pangeran supermarket Hae In dan Hyun Woo menghadapi krisis tiga tahun dalam pernikahannya.

Hyun Woo sebagai direktur hukum Queens Group yang lahir dan besar di pinggiran perdesaan Yongduri. Setelah lulus dari sekolah hukum bergengsi, ia mencapai kesuksesan dalam kehidupan profesionalnya. Ia menikah dengan Hae In. Adapun Hae In sudah terlahir dalam keluarga kaya.

Queen of Tears membawa penonton mengikuti kisah cinta yang pedih dan menghangatkan hati dari Hyun Woo dan Hae In. Meskipun berasal dari dunia yang sama sekali berbeda, tetapi mereka jatuh cinta dan melalui masa-masa sulit bersama.

Queen of Tears ditulis oleh Park Ji Eun yang sebelumnya dikenal sebagai penulis drama-drama terkenal seperti Crash Landing on You, My Love From the Star, dan Producer. Kim Soo Hyun yang membintangi My Love From the Star dan Producer akan bekerja sama lagi dengan Park Ji Eun di drama terbaru ini.

Silsilah keluarga Queens Group

Dikutip dari Asian Wiki, Hong Man Dae (Kim Kap Seo) adalah pendiri Queens Group dikarunia 2 anak, Beom Joon dan Beom Ja. Keduanya memiliki karakter yang berbeda.

Hong Boem Joon (Jung Jin Young) dan Kim Sun Hwa (Na Young Hee) adalah suami istri. Keduanya memiliki anak Hae In (Kim Ji Won) dan Soo Cheol (Kwak Dong Yeon). Adik laki-laki Hae In adalah CEO Queens Mart yang ceria dan polos.

Hae In (Kim Ji Won) kemudian menikah dengan Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Keduanya menjadi pemeran utama dalam drama ini.

Puncak drakor ini saat Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) menikah dengan Cheon Da Hye (Lee Joo Bin). Setelah lelah hidup bersama Hae In yang berkemauan keras, ia akhirnya memutuskan menikahi Cheon Da Hye. Da Hye berasal dari latar belakang keluarga akademisi yang mendapat cintanya dari para tetua Queens Group.

YOLANDA AGNE | RACHEL FARAHDIBA REGAR

