Simak Profil dan Sederet Prestasi Lisa BLACKPINK yang Berulang Tahun Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Lalisa Manoban atau yang lebih dikenal Lisa BLACKPINK adalah idola K-pop yang banyak digandrungi oleh kalangan anak muda di seluruh dunia. Idola asal Thailand ini baru saja menginjak usia ke dua puluh tujuh pada 27 Maret 2024.

Lisa merupakan anggota dari girl grup BLACKPINK di bawah naungan YG Entertainment yang debut pada 2016 bersama 3 anggota lainnya yakni Jennie, Rose, dan Jisoo.

Pada September 2021, Lisa menjadi anggota ketiga BLACKPINK yang melakukan debut solo setelah Jennie dan Rose. Ia merilis album berjudul Lalisa yang berisi dua lagu yakni Lalisa dan MONEY.

Dilansir dari Soompi, pada Desember 2023, YG mengumumkan bahwa keempat member BLACKPINK telah memperbarui kontrak grup mereka. Sementara itu, pada 8 Februari 2024, Lisa resmi mengumumkan bahwa ia telah mendirikan agensinya sendiri yakni LLOUD untuk manajemen aktivitas solonya.

Sementara itu, melalui akun pribadinya @lalalalisa_m Lisa telah mengumumkan akan merayakan ulang tahunnya di kampung halaman dengan mengadakan pertemuan dengan penggemar bertajuk LISA Fan Meet-Up : Ease Every Moment di Thailand pada 7 April mendatang.

Profil dan Fakta Lisa BLACKPINK

Lisa BLACKPINK memiliki nama asli Pranpriya Manoban lahir pada 27 Maret 1997, di Buriram Thailand. Namun keluarganya memilih mengganti namanya menjadi Lalisa Manoban agar dapat mendatangkan kemakmuran serta kesuksesan.

Ia memiliki banyak julukan sejak kecil, seperti Pokpak, Putri Thailand, dan Liz. Lisa sempat bersekolah di Praphamontree II School Thailand.

Sejak kecil, Lisa memiliki ketertarikan yang tinggi pada dunia musik dan menari yang membuat dirinya bergabung dengan kelompok tari.

Saat menginjak usia 14 tahun, Lisa memilih untuk mencoba berpartisipasi dalam audisi agensi YG Entertainment di Thailand dan berhasil memenangkannya. Setelah menang di Thailand, Lisa diberi kesempatan untuk bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee di Korea Selatan pada 2011 yang menjadi awal perjalanannya untuk debut menjadi anggota Blackpink.

Sejak debut, Lisa mengisi posisi rapper dan vokalis di grupnya. Perempuan yang memiliki tinggi badan 167 cm ini membuka akun media sosial Instagram pada 2018 dan menjadi idola K-Pop pertama yang berhasil menembus 90 juta pengikut di Instagram pada 2023.

Lisa dikenal sangat dekat dengan Bambam, anggota boy group Got7. Mereka telah menjalin persahabatan sejak kecil bahkan bergabung dan berlatih dalam kelompok tari yang sama.

Meski terlihat jarang bersama, namun mereka tetap menunjukkan bentuk dukungan satu sama lain dan Bambam pernah memposting fotonya bersama Lisa melalui akun Instagram @bambam1a.

Prestasi

Dilansir dari Antaranews, pada 2021 Guinness World Records mengumumkan bahwa Lisa BLACKPINK resmi memecahkan dua rekor dunia lewat debut solonya.

YouTube mengkonfirmasi video musik Lalisa memecahkan rekor dunia sebagai video musik artis solo yang paling banyak ditonton di YouTube.

Dalam 24 jam pertama, LALISA sukses meraih 73,6 juta penayangan, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Taylor Swift bersama Brendon Urie dari Panic! at the Disco lewat lagu ME! pada 2019. LALISA" juga memecahkan rekor baru untuk video musik artis K-Pop solo yang paling banyak ditonton dalam 24 jam

Lisa juga memiliki beberapa penghargaan lain yang ia capai antara lain: Sertifikasi Gold Single dari SNEP Prancis untuk lagunya yang berjudul Money, Bravo Otto Awards for Newcomer/Breakthrough 2021, MTV Europe Music Award for Best K-Pop 2022, MTV Video Music Award for Best K-Pop Video 2022.

